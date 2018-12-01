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      Почему на самом деле Трамп отказался встретиться с Путиным: версия политолога

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      Трамп не хочет вмешиваться в решение конфликта в Азовском море?
      Трамп не хочет вмешиваться в решение конфликта в Азовском море? / Фото из открытых источников

      В связи с ситуацией в Азовском море встреча Трампа и Путина должна была бы состояться. Трамп мог бы повлиять на Путина, чтобы наших моряков освободили.

      Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Сергей Постоловский.

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      Отмена встречи Трампа и Путина соответствует логике категорической позиции Запада относительно действий России в Азовском море. Впрочем, если докопаться до сути, то таким шагом Трамп умывает руки от решения конфликта в Азовском море. Нет решений – нет никаких договоренностей с Россией – нет никаких обязательств перед Путиным. Отмена встречи – сюрприз для Украины. Теперь мы остались с Россией один на один,
      – считает Сергей Постоловский.

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      По мнению политолога, Трамп мог отменить встречу с Путиным по другой причине. В частности, недавно его адвокат Майкл Коэн заявил, что давал ложные показания в Конгрессе по делу вмешательства России в выборы президента США. Вполне вероятно, что Трамп не хочет общаться на эту неудобную для главы Белого дома тему с Путиным.

      Эксперт отмечает: в Азовском море состоялась открытая российская агрессия против Украины. Наши моряки в плену. Их судят и, не дай Бог, посадят на такие большие сроки, как других украинских политзаключенных. А Запад и дальше будет выражать свое глубокое беспокойство. Проблему это не решит.

      Запад в очередной раз выразил очередную озабоченность. Есть заявления о новых санкциях в связи с обострением в Азовском море. Надо увидеть, что это будут за санкции. Между тем нет диалога между Вашингтоном и Кремлем. В Украине военное положение. Что мешает Путину судить наших моряков? Он это будет использовать как показательный процесс, еще один аргумент для дальнейших переговоров и торгов. Потому что рано или поздно переговоры Трампа и Путина состоятся,
      – подчеркнул Постоловский.

      Эксперт добавляет: ситуация опасная и рискованная. Но сейчас в Азовском море изменений не будет. По крайней мере, пока будет действовать военное положение в Украине.

      Напомним, в Конгрессе США осудили противоправные действия России в Азовском море. Президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине, который состоится 30 ноября – 1 декабря из-за инцидента с захватом украинских военных кораблей в Азовском море. Позже Белый дом заявил, что не будет отменена встреча Трампа и Путина.

      Впрочем 29 ноября Белый дом отменил встречу с Путиным. Кстати, США во второй раз отменяет встречу с Путиным. Как известно, президенты должны были встретиться 11 ноября в Париже. Однако переговоры не состоялись.

      Что случилось в Азовском море?25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Россия не замедлила с реакцией. В ФСБ РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна, взяла в плен и арестовали 24 украинских моряка в оккупированном Крыму.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Дональд Трамп Владимир Путин Конфликт в Азовском море Военное положение в Украине
      Источник: 24 канал
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