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      Чому насправді Трамп відмовився зустрітися з Путіним: версія політолога

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      Трамп не хоче втручатися у вирішення конфлікту в Азовському морі?
      Трамп не хоче втручатися у вирішення конфлікту в Азовському морі? / Фото з відкритих джерел

      У зв’язку із ситуацією в Азовському морі зустріч Трампа і Путіна повинна була б відбутися. Трамп міг би вплинути на Путіна, щоб наших моряків звільнили.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Сергій Постоловський.

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      Скасування зустрічі Трампа і Путіна відповідає логіці категоричної позиції Заходу щодо дій Росії в Азовському морі. Втім, якщо докопатися до суті, то таким кроком Трамп вмиває руки від вирішення конфлікту в Азовському морі. Немає рішень – немає жодних домовленостей з Росією – немає ніяких зобов’язань перед Путіним. Скасування зустрічі – сюрприз для України. Тепер ми залишилися з Росією сам-на-сам,
      – вважає Сергій Постоловський.

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      На думку політолога, Трамп міг відмінити зустріч з Путіним з іншої причини. Зокрема, нещодавно його адвокат Майкл Коен заявив, що давав неправдиві свідчення в Конгресі по справі втручання Росії у вибори президента США. Цілком імовірно, що Трамп не хоче спілкуватися на цю незручну для глави Білого дому тему з Путіним.

      Експерт зазначає: в Азовському морі відбулася відкрита російська агресія проти України. Наші моряки в полоні. Їх судять і, не дай Боже, ув’язнять на такі великі терміни, як інших українських політв’язнів. А Захід і далі висловлюватиме своє глибоке занепокоєння. Проблему це не вирішить.

      Захід вчергове висловив чергову занепокоєність. Є заяви про нові санкції у зв’язку з загостренням в Азовському морі. Треба побачити, що то будуть за санкції. Поміж тим немає діалогу між Вашингтоном і Кремлем. В Україні воєнний стан. Що заважає Путіну судити наших моряків? Він це використовуватиме як показовий процес, ще один аргумент для подальших переговорів і торгів. Тому що рано чи пізно перемовини Трампа і Путіна відбудуться,
      – наголосив Постоловський.

      Експерт додає: ситуація небезпечна і ризикована. Але наразі в Азовському морі змін не буде. Принаймні, поки діятиме воєнний стан в Україні.

      Нагадаємо, в Конгресі США засудили протиправні дії Росії в Азовському морі. Президент США Дональд Трамп заявив, що може скасувати заплановану зустріч з російським лідером Володимиром Путіним на саміті G20 у Аргентині, що відбудеться 30 листопада – 1 грудня через інцидент із захопленням українських військових кораблів в Азовському морі. Пізніше Білий дім заявив, що не буде скасовано зустріч Трампа і Путіна.

      Втім 29 листопада Білий дім скасував зустріч з Путіним. До речі, США вдруге скасовує зустріч з Путіним. Як відомо, президенти мали зустрітися 11 листопада в Парижі. Однак перемовини не відбулися.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. В ФСБ РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна, взяла в полон і заарештувала 24 українських моряків в окупованому Криму.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини США Дональд Трамп Новини політики Володимир Путін Конфлікт в Азовському морі Воєнний стан в Україні
      Джерело: 24 канал
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