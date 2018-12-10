Почему Томос и военное положение не сильно повысят рейтинг Порошенко: объяснение эксперта

Порошенко сейчас показывает зачетную книжку кандидата в президенты. Одна из обязательных программ для главы государства на выборах – отчитаться. Но у него есть две большие проблемы, а влияние на рейтинг военного положения и Томоса неоднозначно.

Такое мнение 24 каналу высказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Как отмечает политолог, с одной стороны, Порошенко есть что предъявить избирателям: "безвиз", Томос, укрепление армии. Но для выхода во второй тур действующему президенту предстоит решить две проблемы.

Порошенко нужно нейтрализовать вопросы социально-экономического недовольства, включая вновь повышенные коммунальные тарифы, на чем сейчас играет Тимошенко. Во-вторых, решить психологическую проблему неприятия его значительной частью избирателей. Это антимайданная публика, недовольство которой на фоне патриотической риторики Порошенко усилилось. И те, кто поддерживал Майдан, но разочаровался в Порошенко из-за его бизнеса, обвинений в коррупции. Он стал раздражителем-антигероем. От этого и зависит успех Порошенко на выборах,

– убежден Фесенко.

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При этом эксперт добавляет: введение военного положения и получения Украинской единой православной церковью Томоса могут, как положительно, так и отрицательно повлиять на рейтинги Порошенко.

Томос, считает Фесенко, прибавит немного рейтинга, но не сейчас – если к священникам уже новой Украинской единой православной церкви обратятся прихожане с вопросом, за кого голосовать.

Эффект из-за введения военного положения оказался сейчас неоднозначным. Актуальность противостояние с Россией стала более очевидной. Но многие на это отреагировали очень эмоционально. Общество в состоянии нервозности, люди запаниковали, снова испугались войны. А выборы через четыре месяца. И на поведение избирателей будут влиять факторы, актуальные на тот момент, которые проявятся в феврале-марте,

– отметил Владимир Фесенко.

Политолог также отметил, что военное положение вряд ли продолжат. Для этого надо будет менять закон о военном положении, чтобы провести выборы президента.

Напомним, следующие президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. Согласно соцопросам, проведенных Социологической группой "Рейтинг", 18% опрошенных убеждены, что следующим президентом Украины станет Тимошенко, 14% – что Порошенко. Тех, кто верит, что президентом станут другие политики, менее 4%, а почти половина опрошенных не смогли ответить на этот вопрос.