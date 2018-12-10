Чому Томос і воєнний стан не сильно підвищать рейтинг Порошенка: пояснення експерта

Порошенко зараз показує залікову книжку кандидата в президенти. Одна з обов'язкових програм для глави держави на виборах – відзвітувати. Але в нього є дві великі проблеми, а вплив на рейтинг воєнного стану і Томосу неоднозначний.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Як зауважує політолог, з одного боку, Порошенку є що пред'явити виборцям: "безвіз", Томос, зміцнення армії. Але для виходу до другого туру діючому президенту потрібно буде вирішити дві проблеми.

Порошенку потрібно нейтралізувати питання соціально-економічного невдоволення, включаючи знову підвищені комунальні тарифи, на чому зараз грає Тимошенко. По-друге, вирішити психологічну проблему несприйняття його значною частиною виборців. Це антимайданна публіка, невдоволення якої на тлі патріотичної риторики Порошенка посилилася. І ті, хто підтримував Майдан, але розчарувався в Порошенкові через його бізнес, звинувачення в корупції. Він став подразником-антигероєм. Від цього і залежить успіх Порошенка на виборах,

– переконаний Фесенко.

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При цьому експерт додає: введення воєнного стану і отримання Українською єдиною православною церквою Томосу можуть, як позитивно, так і негативно вплинути на рейтинги Порошенка.

Томос, вважає Фесенко, додасть небагато рейтингу і не зараз – якщо до священиків вже нової Української єдиної православної церкви звернуться парафіяни з питанням, за кого голосувати.

Ефект через введення воєнного стану виявився зараз і неоднозначний. Актуальність протистояння з Росією стала більш очевидною. Але багато хто на це відреагував дуже емоційно. Суспільство в стані нервозності, люди запанікували, знову злякалися війни. А вибори через чотири місяці. І на поведінку виборців впливатимуть чинники, актуальні на той момент, які проявляться в лютому-березні,

– наголосив Володимир Фесенко.

Політолог також зауважив, що воєнний стан навряд чи продовжать. Для цього треба буде змунювати закон про воєнний стан, щоб провести вибори президента.

Нагадаємо, наступні президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно соцопитувань, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", 18% опитаних переконані, що наступним президентом України стане Тимошенко, 14%, – що Порошенко. Тих, хто вірить, що президентом стануть інші політики, менше 4%, а майже половина опитаних не змогли відповісти на це питання.