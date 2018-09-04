Почему убрали Захарченко и кто был в этом больше всего заинтересован

Кремль сейчас начинает вводить новый сценарий по Украине, который он подготовил еще задолго до ликвидации лидера боевиков Александра Захарченко. Таким образом, можно утверждать, что рано или поздно Захарченко бы убрали, поскольку он не был важной для России персоной, а его смерть ничего на Донбассе не изменит

Такое мнение высказал военный обозреватель Юрий Карин, передает "Обозреватель".

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"За несколько дней до утилизации полевого маршала было известно о том, что в России уже принято решение о его отстранении с прицелом на будущую спецоперацию Кремля относительно Украины", – подчеркивает эксперт.

По его словам, главная цель вышеупомянутой операции – это:

– приведение к власти пророссийского президента, полностью контролируемого Кремлем;

– создание вокруг него парламентского пророссийского большинства;

– изменения в Конституцию;

– прямые переговоры с так называемыми руководителями оккупированных Российской Федерацией территорий с целью "впихнуть" оккупированные территории в Украину с правами широкой автономии и с финансированием по чеченскому формату.

То есть вопрос о том, что дни Захарченко на посту главы были сочтены, уже на тот момент решен. Более того, уже поработали кремлевские аудиторы, выявившие там коррупцию. И по некоторым данным как Захарченко, так и "Ташкент" готовились к эвакуации и уже успели вывезти своих близких в Российскую Федерацию,

– отметил Карин.

Как отметил он, то, что именно так с Захарченко поступили, и почему он не пошел по комфортабельному пути Плотницкого или Януковича – здесь можно рассматривать два варианта.

"Вариант №1: У российских спецслужб не было времени для многоходовок. Вариант №2: послан очень сильный сигнал для всех марионеточных руководителей квазиобразований от Приднестровья до Южной Осетии – никакое самоуправство не потерпится с их стороны, они должны тупо и решительно выполнять указания сверху", – добавил журналист.

Напомним, вечером 31 августа стало известно, что в результате взрыва в центре оккупированного Донецкая был убит один из главарей пророссийских боевиков Александр Захарченко. Впоследствии в силовых структурах оккупационной администрации Донецкая поспешно заявили о задержании "украинских диверсантов", которых подозревают в организации взрыва.



Кроме того, почти сразу после взрыва появилась реакция МИД России на резонансное убийство главаря донецких оккупантов. Также ФСБ России отправила на Донбасс своих сотрудников, чтобы те якобы помогли в расследовании преступления. В частности, российские силовики уже указали на вероятный украинский след в преступлении.