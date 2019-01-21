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      Почему военное положение в Украине не ввели раньше: объяснения Ющенко

      28 Читати новину українською
      Ющенко объяснил, почему военное положение в Украине не ввели раньше
      Ющенко объяснил, почему военное положение в Украине не ввели раньше / Фото из открытых источников

      Недоверие населения к украинской власти является основной причиной того, что военное положение в части областей было введено лишь в конце 2018 года, а не ранее.

      Такое мнение высказал третий президент Украины Виктор Ющенко в эфире одного из украинских телеканалов.

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      Если бы мы имели власть, которую поддерживают, например, как в России, 73%, это легко было бы сделать четыре года назад. Три года назад. Два года назад. У нас большая проблема то, что мы имеем большое недоверие к власти,
      – отметил он.

      По словам бывшего президента, власть не может быстро и эффективно делать какие-то симметричные действия, если за ней не стоят миллионы ее граждан.

      "Она будет в десятки раз оглядываться, формировать общественную дискуссию, чтобы выиграть общественно, а затем принять соответствующие политические решения", – пояснил Ющенко.

      В то же время, экс-президент подчеркнул, что введение военного положения было адекватной реакцией Украины на агрессию России вблизи Керченского пролива.

      Напомним, в 14:00 26 декабря военное положение перестало действовать в 10 областях Украины. По словам Петра Порошенко, такое решение было принять непросто, поскольку агрессия Кремля в отношении Украины продолжается. В то же время он отметил, что оборонные возможности ВСУ, а также других секторов обороны и безопасности значительно выросли, что и сыграло в пользу приостановления военного положения.

      Почему Украина вводила военное положение?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.
      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.
      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.
       

      Теги: Украина – Россия Военное положение в Украине Виктор Ющенко Конфликт в Азовском море Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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