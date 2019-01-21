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      Чому воєнний стан в Україні не ввели раніше: пояснення Ющенка

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      Ющенко пояснив чому воєнний стан в Україні не ввели раніше
      Ющенко пояснив чому воєнний стан в Україні не ввели раніше / Фото з відкритих джерел

      Недовіра населення до української влади є основною причиною того, що воєнний стан в частині областей було введено лише наприкінці 2018 року, а не раніше.

      Таку думку висловив третій президент України Віктор Ющенко в ефірі одного з українських телеканалів.

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      Якби ми мали владу, яку підтримують, наприклад, як в Росії, 73%, це легко було б зробити чотири роки тому. Три роки тому. Два роки тому. У нас велика проблема те, що ми маємо велику недовіру до влади,
      – зазначив він.

      За словами колишнього президента, влада не може швидко та ефективно робити якісь симетричні дії, якщо за нею не стоять мільйони її громадян.

      "Вона буде десятки разів озиратися, формуватиме громадську дискусію, щоб виграти суспільно, а потім прийняти відповідні політичні рішення", – пояснив Ющенко.

      Водночас, екс-президент наголосив, що введення воєнного стану було адекватною реакцією України на агресію Росії поблизу Керченської протоки.

      Нагадаємо, о 14:00 26 грудня воєнний стан перестав діяти у 10 областях України. За словами Петра Порошенка, таке рішення було ухвалювати непросто, оскільки агресія Кремля щодо України триває. Водночас він зауважив, що оборонні можливості ЗСУ, а також інших секторів оборони та безпеки значно зросли, що і зіграло на користь призупинення воєнного стану.

      Чому Україна запроваджувала воєнний стан?25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Теги: Віктор Ющенко Воєнний стан в Україні Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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