Починить газопровод в Донецкой области из-за боевых действий пока невозможно, – Нафтогаз

Российские оккупанты продолжают попытки захватить Луганскую и Донецкую области. На днях они хотели отрезать Луганщину от трассы Лисичанск – Бахмут.

Починить газопровод в Донецкой области пока невозможно

Но у них ничего не получилось. В результате враг лишь повредил газопровод большого диаметра. Из-за этого в Донецкой области тяжело с газоснабжением. Как сообщили в Нафтогазе, они не могут починить газопровод.

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Все из-за активных боевых действий в зоне деятельности АО "Донецкоблгаз". Поэтому оператор ГТС Украины не может сейчас починить магистральный газопровод.

Да, большинство клиентов компании продолжают оставаться без газа.

Учитывая ситуацию, было принято решение перевезти сотрудников, ликвидные мобильные средства производства и ключевую техническую документацию Славянского и Артемовского управлений по газоснабжению и газификации АО "Донецкоблгаз" в более безопасное место,

– говорится в сообщении.

Поврежденный газопровод в Донецкой области: коротко

23 мая российские военные при попытке продвинуться в Луганской области и захватить автодорогу Лисичанск – Бахмут повредили магистральный газопровод диаметром 1 200 миллиметров. Из-за этого с газоснабжением в Донецкой области тяжело.