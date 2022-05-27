Починить газопровод в Донецкой области из-за боевых действий пока невозможно, – Нафтогаз
Источник:фейсбук Нефтегаза
Российские оккупанты продолжают попытки захватить Луганскую и Донецкую области. На днях они хотели отрезать Луганщину от трассы Лисичанск – Бахмут.
Починить газопровод в Донецкой области пока невозможно
Но у них ничего не получилось. В результате враг лишь повредил газопровод большого диаметра. Из-за этого в Донецкой области тяжело с газоснабжением. Как сообщили в Нафтогазе, они не могут починить газопровод.
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Все из-за активных боевых действий в зоне деятельности АО "Донецкоблгаз". Поэтому оператор ГТС Украины не может сейчас починить магистральный газопровод.
Да, большинство клиентов компании продолжают оставаться без газа.
Учитывая ситуацию, было принято решение перевезти сотрудников, ликвидные мобильные средства производства и ключевую техническую документацию Славянского и Артемовского управлений по газоснабжению и газификации АО "Донецкоблгаз" в более безопасное место,
– говорится в сообщении.
Поврежденный газопровод в Донецкой области: коротко
23 мая российские военные при попытке продвинуться в Луганской области и захватить автодорогу Лисичанск – Бахмут повредили магистральный газопровод диаметром 1 200 миллиметров. Из-за этого с газоснабжением в Донецкой области тяжело.
По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, из-за таких действий давление в трубе снизилось, а это ставит под вопрос дальнейшее газоснабжение в соседний регион. Он также подчеркнул, что из-за боевых действий добраться до разгерметизированного участка пока крайне сложно.
Сложную ситуацию с поставкой газа к потребителям подтвердил и глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко . Основной узел, через который газ поступал раньше, сейчас оккупирован россиянами, поэтому подачу через него прекратили. А резервный – повредили еще в апреле. А восстановить его просто невозможно, поскольку ремонтники не могут приблизиться к нему. Опять-таки из-за ведения активных боевых действий.
Луганщина полностью без газа
Луганская область постоянно находится под обстрелами российских кафиров. Некоторые местности области не отдыхают от атак и полчаса.
По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в результате вражеских обстрелов с 25 мая вся Луганщина полностью осталась без голубого топлива . Он отметил, что прекращение работы вызвано постоянными обстрелами россиян. В результате очередной атаки на газораспределительной станции травмировался один из работников ГРС. Так, на фоне обстрелов указанная ГРС прекратила работу. В результате – подача централизованного газоснабжения во всех населенных пунктах области отсутствует.
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