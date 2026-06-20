Почти 100 дронов атаковали Украину: сколько было попаданий и как сработала ПВО

Россия ночью в очередной раз нанесла удар по Украине, применив для этого ударные беспилотники. Большинство воздушных целей удалось сбить силам ПВО.

Впрочем, избежать попаданий не удалось. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Каковы результаты отражения атаки?

Начиная с вечера 19 июня противник запустил 99 дронов, среди которых были модели "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотники-имитаторы "Пародия". Запуски осуществлялись из Орловской и Брянской областей, а также из Краснодарского края.

Отмечается, что к отражению ночного воздушного нападения были привлечены подразделения авиации, зенитные ракетные войска, силы радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, средствами противовоздушной обороны были сбиты/подавлены 92 вражеских БПЛА типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны,

– говорится в сообщении.



Результаты работы ПВО / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Зафиксировано попадание 6 ударных беспилотников в трёх точках. Падение обломков сбитых целей зафиксировано ещё в трёх местах. Отмечается, что по состоянию на 08:00 атака продолжается, в воздушном пространстве по-прежнему находятся несколько БПЛА.

Кстати, во время атаки российские войска нанесли удар по Запорожью. Вражеский беспилотник атаковал здание логистического оператора. По данным ГСЧС, в результате пострадали как минимум 10 человек, в том числе сотрудник полиции.