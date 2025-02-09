Почти 12 часов тревоги: стали известны последствия атаки "Шахедами" по Киевской области

Россия атаковала Украину дронами-камикадзе в ночь на 9 февраля. В Киевской области тревога была всю ночь, есть последствия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).

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Последствия атаки "Шахедами" на Киевщине 9 февраля

В области работала ПВО. Согласно сообщениям КОВА, есть сбитые вражеские цели.

В Обуховском районе на территории строительства многоэтажного дома произошло падение обломков сбитой цели. Поврежден фасад недостроенного жилого дома. В других местах области фиксируются падения обломков сбитых целей на открытых участках местности,

– написали в администрации.

К счастью, среди населения никто не пострадал.

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.