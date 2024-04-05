Почти 900 оккупантов и сотни единиц техники: потери врага 5 апреля

5 апреля 2024, 07:46
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Источник:

Генштаб ВСУ

Россия потеряла в Украине только за последние сутки 860 единиц личного состава. С 24 февраля 2022 года Кремль унес жизни 445 900 своих граждан, которых бросил на войну.

В Генштабе ВСУ неоднократно объясняли, что это ориентировочные цифры, которые на самом деле могут быть больше. Ведь посчитать точные потери во время интенсивных боев трудно.

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Какие потери в технике понесли оккупанты на войне в Украине

  • танков – 7033 (+15);
  • боевых бронированных машин – 13459 (+73);
  • артиллерийских систем – 11221 (+50);
  • РСЗВ – 1029 (+3);
  • средства ПВО – 747 (+1);
  • самолетов – 347 (+0);
  • вертолетов – 325 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8847 (+30);
  • крылатые ракеты – 2059 (+0);
  • корабли /катера – 26 (+0);
  • подводные лодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 14 922 (+61);
  • специальная техника – 1849 (+4).


Потери врага 5 апреля 2024 года

Обратите внимание! Украинские военные ликвидировали оккупанта с позывным "Кобзон", который был другом известного российского пропагандиста Егора "Тринадцатого" Гузенко.

Последние новости о потерях врага

  • Украинские военные ликвидировали 14 оккупантов, которые строили фортификационные сооружения на Юге. Еще семеро оккупантов получили ранения. Врагов обнаружили операторы 73-го морского центра ССО. Они передали координаты артиллеристам Сил обороны. Последние скорректировали огонь из ракетно-зенитной установки HIMARS.
  • В Госдепе США заявили, что российская армия почти восстановилась после потерь во время вторжения в Украину. Однако еще в начале 2024 года председатель комитета национальной безопасности Литвы Лауринас Кашчюнас говорил, что Кремлю понадобится 5 – 7 лет, чтобы восстановить свои силы для ведения полномасштабной войны.
Автор: Діана Квасневська