Угроза баллистики и взлет МиГ-31К: второй раз за день объявляли масштабную воздушную тревогу
По всей Украине днем 24 марта объявили воздушную тревогу. Сначала сирены прозвучали в Киеве, а впоследствии – охватили всю страну.
Об угрозе сообщили Воздушные силы Украины. Жителей областей, в которых объявлена воздушная тревога, призывают перейти в укрытие.
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В Украине снова была воздушная тревога
По всей Украине объявили отбой воздушной тревоги. Журналисты Суспильного сообщают, что во время воздушной тревоги в Ивано-Франковской области прогремели взрывы. Как пишут мониторинговые телеграм-каналы, российские истребители МиГ-31К возвращались на аэродром "Саваслейка" и якобы осуществили пуски ракет. В ВСУ также сообщили, что на Востоке – угроза КАБов. В частности, зафиксированы пуски авиабомб в Донецкой области. Воздушные силы предупредили, что в России также взлетели 4 борта МиГ-31К. Они являются носителями гиперзвуковых ракет типа "Кинжал", которые представляют угрозу для всей Украины. Мониторинговые телеграм-каналы сообщили о пусках 3 ракет в направлении западных областей. В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога. В Киеве объявили воздушную тревогу.
Отбой воздушной тревоги
В России взлетели МиГ-31 К
Масштабная воздушная тревога
Тревога распространяется по стране
Угроза баллистики
В Киеве объявили воздушную тревогу
По всей Украине объявили отбой воздушной тревоги.
Журналисты Суспильного сообщают, что во время воздушной тревоги в Ивано-Франковской области прогремели взрывы.
Как пишут мониторинговые телеграм-каналы, российские истребители МиГ-31К возвращались на аэродром "Саваслейка" и якобы осуществили пуски ракет.
В ВСУ также сообщили, что на Востоке – угроза КАБов. В частности, зафиксированы пуски авиабомб в Донецкой области.
Воздушные силы предупредили, что в России также взлетели 4 борта МиГ-31К. Они являются носителями гиперзвуковых ракет типа "Кинжал", которые представляют угрозу для всей Украины.
Мониторинговые телеграм-каналы сообщили о пусках 3 ракет в направлении западных областей.
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
В Киеве объявили воздушную тревогу.