Угроза баллистики и взлет МиГ-31К: второй раз за день объявляли масштабную воздушную тревогу

24 марта 2024, 09:30
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По всей Украине днем 24 марта объявили воздушную тревогу. Сначала сирены прозвучали в Киеве, а впоследствии – охватили всю страну.

Об угрозе сообщили Воздушные силы Украины. Жителей областей, в которых объявлена воздушная тревога, призывают перейти в укрытие. 

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В Украине снова была воздушная тревога

09:58, 24 марта

Отбой воздушной тревоги

По всей Украине объявили отбой воздушной тревоги.

09:50, 24 марта

Журналисты Суспильного сообщают, что во время воздушной тревоги в Ивано-Франковской области прогремели взрывы.

09:42, 24 марта

Как пишут мониторинговые телеграм-каналы, российские истребители МиГ-31К возвращались на аэродром "Саваслейка" и якобы осуществили пуски ракет.

09:38, 24 марта

В ВСУ также сообщили, что на Востоке – угроза КАБов. В частности, зафиксированы пуски авиабомб в Донецкой области.

09:33, 24 марта

В России взлетели МиГ-31 К

Воздушные силы предупредили, что в России также взлетели 4 борта МиГ-31К. Они являются носителями гиперзвуковых ракет типа "Кинжал", которые представляют угрозу для всей Украины.

09:33, 24 марта

Мониторинговые телеграм-каналы сообщили о пусках 3 ракет в направлении западных областей.

09:32, 24 марта

Масштабная воздушная тревога

Воздушная тревога охватила всю Украину.


Воздушная тревога по состоянию на 09:31

09:28, 24 марта

Тревога распространяется по стране

Воздушная тревога начала распространяться по стране По состоянию на сейчас красными стали почти все области.


Карта тревог по состоянию на 09:28

09:27, 24 марта

Угроза баллистики

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

09:26, 24 марта

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу.

Автор: Анжеліка Байбак