Угроза баллистики и взлет МиГ-31К: второй раз за день объявляли масштабную воздушную тревогу

По всей Украине днем 24 марта объявили воздушную тревогу. Сначала сирены прозвучали в Киеве, а впоследствии – охватили всю страну.

Об угрозе сообщили Воздушные силы Украины. Жителей областей, в которых объявлена воздушная тревога, призывают перейти в укрытие.

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В Украине снова была воздушная тревога