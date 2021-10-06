Почти половина россиян считают выборы в Госдуму нечестными – это рекорд
Источник:BBC
Россияне не считают, что выборы в сентябре прошли честно. Рекордный показатель опрошенных считает, что результатам не стоит доверять.
Соответствующие данные собрала социологическая группа "Левада-Центр". Результаты сравнили с данными 2007, 2011 и 2016 годов.
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Россияне считают выборы нечестными
Безусловно доверяет итогам голосования лишь 14% респондентов – это на 4% больше, чем после прошлых парламентских выборах и на 9% больше, чем в 2011 году. Еще 32% опрошенных считают прошедшие выборы скорее честными.
В целом итогам выборов не доверяют 45% опрошенных, а так или иначе доверяют – 46%. Остальные 9% респондентов затруднились с ответом.
Уровень доверия к выборам в России / Инфографика BBC
"Левада-центр" отмечает, что доверяют итогам выборов в основном избиратели "Единой России". Кроме того, из опроса следует, что удовлетворенность выборами находится на самом низком уровне с 2007 года.
Полностью или скорее удовлетворены ими 46% респондентов против:
- 50% в 2016 году,
- 51% в 2011 году,
- 59% в 2007 году.
Что известно об опросе?Его провела "Левада-Центр", которую в России признали "иноагентом". В целом опросили 1 634 избирателей в 137 населенных пунктах, 50 регионах России. Его провели 23 – 29 сентября 2021 года. Статистическая погрешность не превышает 3,4%
Выборы в Думу России: коротко
- Выборы в Госдуму России продолжались три дня – с 17 по 19 сентября 2021 года. Голосовать можно было и онлайн, предварительно зарегистрировавшись.
- В конце концов, "совершенно неожиданно", с большим отрывом победила партия Владимира Путина "Единая Россия". За нее вроде проголосовали 49,82% избирателей.
- Россияне незаконно привлекли к голосованию украинцев, живущих на оккупированных территориях. Перед тем им раздали российские паспорта.
- Ряд стран заявили, что не признают результаты выборов на оккупированных территориях Украины, в частности, США, Великобритания и Польша.
- Впрочем, в своем отчете Миссия ПАСЕ касательно выборов в России не вспомнила ни слова о голосовании на оккупированных территориях.