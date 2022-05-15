Почти все американские гаубицы М-777 сейчас в Украине и много из них на передовой

Соединенные Штаты Америки передали Украине 90 гаубиц М-777. Много из них уже показали свою силу в бою с россиянами.

Помощь Соединенных Штатов Америки для Украины просто неоценима. Благодаря такому мощному союзнику нашим героям удалось не только сломать все планы российских оккупантов, но и нанести им большие потери и выгонять с наших земель.

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Американские гаубицы уже в Украине

В рамках нового пакета военной помощи для Украины США предоставили ВСУ 90 гаубиц М-777 калибра 155 миллиметров. Как сообщает посольство США в Украине, оружие уже прибыло в Украину, за исключением одной единицы.

Кроме того, сообщается, что много гаубиц уже отправились на передовую, где помогают нашим невероятным героям уничтожать российских оккупантов.

Помощь США Украине: последние новости

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Результатом встречи стали хорошие новости для Украины – США будут предоставлять нам еще больше оружия и другой необходимой помощи.

Бывший командующий армией США Бен Ходжес считает, что россияне начали воспринимать свою капитуляцию как один из вариантов будущего развития событий. Об этом свидетельствует не только ситуация на фронте, но и заявления дипломатов страны-агрессора.

Делегация Сената США посетила Киев и провела встречу с Владимиром Зеленским. Американские дипломаты заверили в полной поддержке Украины в войне с российскими оккупантами и пообещали оказывать всю возможную помощь.

Война России против Украины: коротко о главном

Мобилизация нового "пушечного мяса" в России проваливается. Кроме того, призывники, чтобы не ехать на войну против Украины, начали поджигать военкоматы. За 2 дня было зафиксировано 3 таких случая в разных регионах России.

По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина при поддержке, которую она получает от цивилизованного мира, может одержать победу в войне против России.

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