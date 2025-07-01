Под атакой в Липецкой области мог оказаться завод "Энергия": что он производит

В районе ПАО "Энергия", что в Липецкой области России, сообщают о попадании беспилотников. Объект специализируется на производстве химических источников тока.

Известно, что соответствующую продукцию используют, в частности, в оборонной промышленности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Чем важен завод для россиян

По данным российских СМИ, в российском Ельце беспилотники уже второй раз атаковали завод за последние 3 месяца. На объекте изготавливают аккумуляторы, в частности, для БпЛА, а также батареи для авиации и флота.

Предполагают, что один из дронов ударил в асфальт, рядом с объектом, на территории самого завода вспыхнул пожар. Губернатор ранее сообщил о пожаре на парковке "одного из предприятий" в Ельце.

Кадры с места происшествия в Липецкой области: смотрите видео (Внимание! Нецензурная лексика, 18+)

В целом продукция завода широко используется в различных секторах, в частности в оборонной промышленности, гражданской авиации, морском транспорте, а также энергетическом комплексе. Местные пишут о серьезных повреждениях.