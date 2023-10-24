Ехал в Луганск, а оказался под Авдеевкой: севастополец погиб из-за неисправного навигатора

Житель оккупированного Крыма путешествовал на автомобиле в Луганск. Ошибочно мужчина попал в Донецкую область, на территорию, близкую к зоне боевых действий.

Севастополец вместе со своей мамой хотел добраться до Луганска, однако неисправный GPS-навигатор завел его в смертельную ловушку, пишут российские СМИ.

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Роковая ошибка навигатора

Инцидент произошел в ночь на 20 октября. 40-летний мужчина на автомобиле Chevrolet Aveo, в салоне которого находилась также 65-летняя женщина, направлялся в Луганск. В полдень он уже находился в районе Донецка. Именно там навигатор промахнулся и "отправил" жителя Крыма не туда.

Так, его авто случайно заехало на трассу "Донецк – Авдеевка", расположенную практически на линии столкновения.

Вблизи населенного пункта Спартак, в 6 километрах от Авдеевки, рядом с авто взорвался снаряд. Мужчина погиб на месте, а его мама ранений почти не получила.

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