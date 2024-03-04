Оккупанты заявили, что под авто экс-советника главы "ЛНР" обнаружили 600 граммов взрывчатки

Под автомобилем бывшего советника главы МВД "ЛНР" Виталия Кисилева, было найдено взрывное устройство. Территорию вокруг автомобиля оцепили, движение транспорта и пешеходов было ограничено.

Сам экс-нардеп якобы не пострадал. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Что известно об инциденте

Взрывное устройство было обнаружено под автомобилем бывшего советника главы МВД так называемой "ЛНР" Виталия Киселева.

Служебный пес обнаружил предмет, похожий на взрывчатку. Территорию вокруг автомобиля оцепили, движение транспорта и пешеходов было ограничено.

Российские сотрудники Главного криминалистического управления СК изъяли предмет, похожий на электродетонатор, и неидентифицированное белое вещество.

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