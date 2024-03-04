Оккупанты заявили, что под авто экс-советника главы "ЛНР" обнаружили 600 граммов взрывчатки
Под автомобилем бывшего советника главы МВД "ЛНР" Виталия Кисилева, было найдено взрывное устройство. Территорию вокруг автомобиля оцепили, движение транспорта и пешеходов было ограничено.
Сам экс-нардеп якобы не пострадал. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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Что известно об инциденте
Взрывное устройство было обнаружено под автомобилем бывшего советника главы МВД так называемой "ЛНР" Виталия Киселева.
Служебный пес обнаружил предмет, похожий на взрывчатку. Территорию вокруг автомобиля оцепили, движение транспорта и пешеходов было ограничено.
Российские сотрудники Главного криминалистического управления СК изъяли предмет, похожий на электродетонатор, и неидентифицированное белое вещество.
Новости Луганска: последние новости
- Захватчики из 150 мотострелковой дивизии ВС России, которые ранее прибыли на Луганщину, не захотели воевать против Украины. По информации от генштаба, с временно оккупированной территории Луганской области на территорию России под конвоем сотрудников военной полиции отправлено 43 военнослужащих, которые отказались от участия в боевых действиях.
- В декабре 2023 года во временно оккупированном Луганске прогремел взрыв. Впоследствии стало известно, что в результате подрыва автомобиля умер высокопоставленный оккупант Олег Попов.
- Экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты не принимают людей в больницах, потому что все они переполнены российскими военными. Также россияне украли современное медицинское оборудование и отвезли его в Луганский медицинский городок. Этим фактом они очень хвастались, хотя городок построен благодаря украинскому оборудованию.