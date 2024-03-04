Сам екснардеп буцімто не постраждав. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Що відомо про інцидент
Вибуховий пристрій було виявлено під автомобілем колишнього радника голови МВС так званої "ЛНР" Віталія Киселева.
Службовий пес виявив предмет, схожий на вибухівку. Територію навколо автомобіля оточили, рух транспорту та пішоходів був обмежений.
Російські співробітники Головного криміналістичного управління СК вилучили предмет, схожий на електродетонатор, та неідентифіковану білу речовину.
Новини Луганська: останні новини
- Загарбники зі 150 мотострілецької дивізії ЗС Росії, які раніше прибули на Луганщину, не захотіли воювати проти України. За інформацією від генштабу, з тимчасово окупованої території Луганської області на територію Росії під конвоєм співробітників військової поліції відправлено 43 військовослужбовці, які відмовилися від участі в бойових діях.
- У грудні 2023 у тимчасово окупованому Луганську пролунав вибух. Згодом стало відомо, що внаслідок підриву автівки помер високопоставлений окупант Олег Попов.
- Ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що окупанти не приймають людей у лікарнях, бо всі вони переповнені російськими військовими. Також росіяни вкрали сучасне медичне обладнання й відвезли його в Луганське медичне містечко. Цим фактом вони дуже вихвалялися, хоча містечко побудоване завдяки українському обладнанню.