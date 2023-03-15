Под Бахмутом украинские воины уничтожили бомбардировщик Су-24: Генштаб подтвердил

Ситуация на Бахмутском направлении остается очень сложной, однако украинские защитники продолжают давать отпор российским захватчикам, уничтожая личный состав и технику России. В частности, стало известно, что наши воины приземлили вражеский бомбардировщик Су-24.

В среду, 15 марта, воины 93-й бригады Вооруженных Сил уничтожили летательный аппарат Су-24 оккупантов. Кстати, с начала широкомасштабного вторжения в России стало меньше самолетов на 304 единицы.

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Информацию по состоянию на 19:00 подтвердил Генштаб ВСУ.

Всего за сутки силы обороны нанесли 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков.

Минус еще один мощный бомбардировщик

Следует сказать, что Су-24 – это российский тактический фронтовой бомбардировщик. Важно, что у него есть крыло переменной стреловидности, предназначенное для нанесения ракетно-бомбовых ударов по простым и сложным целям в любую погоду и в любое время суток. Также он может быть носителем тактических ядерных зарядов.

Воинами 93-й бригады был уничтожен бомбардировщик ВВС России (Военно-воздушных сил – 24 Канал) Су-24. Видели бы вы эту радость ребят после попадания,

– говорится в сообщении UA Military Flight Team.

Позже глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал эту успешную операцию наших военных. Как он отметил, у врага "минус одна сушка под Бахмутом".

Как горел вражеский Су-24 после сбивания: смотрите видео UA Military Flight team

Потери оккупантов: последние новости

Как сообщает Генштаб, по состоянию на 15 марта с начала большого вторжения в феврале прошлого года на войне против нашего государства погибли 161 520 захватчиков. Вместе с тем только за предыдущие сутки – около тысячи оккупантов.

Также вспомним, что Путин на достигнутом останавливаться не собирается – то есть ему нужно больше "пушечного мяса". Журналисты предположили, что с начала апреля этого года Кремль может начать вторую волну так называемой "частичной мобилизации".

Хотя целесообразно ли говорить о "второй волне", когда первая не закончилась, ведь соответствующего указа по этому поводу от президента России не было? Вероятно, это не столь важно.

Более существенно то, что, как отмечают СМИ, Кремль хочет призвать в ряды российской армии еще около 400 тысяч контрактников. Заниматься этим процессом будут военные комиссариаты вражеского государства и губернаторы регионов.

Около 13:30 в сети появились сообщения от военных, что Су-24, который сбили ВСУ, был в распоряжении бойцов частного батальона "Вагнера".