Под Днепром ВСУ 4 снарядами сбили 4 ракеты: Притула рассказал, как погостил у ребят
Утром 20 августа наши силы противовоздушной обороны сбили 4 ракеты "Калибр", которые россияне выпустили по Днепропетровской области. Сергей Притула посетил этих украинских бойцов и пообщался с ними сразу после этого и узнал об их ювелирной работе.
Об этом волонтер и руководитель "Благотворительного фонда Сергея Притулы" рассказал в эфире 24 канала. Интересно, что для сбития 4 российских "Калибров" в районе Днепра ВСУ использовали только 4 ракеты комплекса С-300.
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По его словам, волонтеры как раз передавали транспорт этому подразделению и пообщались с личным составом.
Это воины. Очень хорошая, теплая была встреча. Нам даже показали "несостоявшиеся кладбища российских надежд",
– поделился Притула.
Так защитники называют место, где лежат остатки сбитых вражеских ракет "Калибр". Там даже была одна ракета "Кинжал", которой так "гордятся" россияне и говорят якобы ее невозможно сбить.
Уже когда на следующий день утром волонтеры выезжали конвоем на Донбасс, тогда появилась информация о 4 сбитых ракетах над Днепром. Притула радуется тому, что ему удалось познакомиться с этими ребятами.
"Настоящие профессионалы. Это же десятки спасенных жизней. Я очень горжусь теми, кто ежедневно хранит мирное небо над нашими головами. Это наши герои", – добавил он.
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Успех Воздушных сил: последние новости
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- Подразделения зенитных ракетных войск 23 августа сбили 5 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня и вертолет Ка-52. За сутки Воздушные силы нанесли до 15 авиаударов по позициям оккупационных войск.
- 22 августа Воздушные силы сбили три вражеских беспилотника. Также ударная авиация ударила по пунктам поставки горюче-смазочных материалов, скоплению живой силы и вражеской техники, позициям реактивных систем залпового огня и другим целям.