Одна из крупнейших бронетанковых атак: россияне бросили под Купянск кучу техники и солдат

Россияне стремятся закрепиться на левом берегу реки Оскол на Харьковщине – такую задачу им поставили около трех месяцев назад. Поэтому захватчики пытаются продвигаться любой ценой.

Командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й бригады ВСУ Юрий Федоренко в эфире "Радио Свобода" рассказал о массированной атаке под Купянском, которая состоялась полторы недели назад. Оккупанты использовали различные виды оружия, а когда атаку отбили – бросили в бой живую силу.

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ВСУ отбили крупную атаку на Купянском направлении

Противник на текущий момент активизировал работу своей авиации по такому принципу, как в свое время это было в Авдеевке или как это было в Волчанске летом. Применение авиации является чрезвычайно существенным, как следствие противник буквально стирает с лица земли левобережную Купянщину. Для противника принципиально важно выполнить задачу, определенную российскими оккупационными генералами, – дойти до левого берега реки Оскол, закрепиться, занять плацдарм и наращивать усилия по расширению в частности с последующим выходом на Купянск Узловой,

– пояснил Федоренко.

По его словам, события, произошедшие полторы недели назад, – это самая большая бронетанковая атака, которую он помнит. Ее удалось отбить, но враг стянул 50 единиц техники. Сюда вошли танки, БТР, БМП, а также мотоциклы, багги и машины, предположительно, украденные у гражданских.

Батальон "Ахиллес" уничтожил 20 единиц техники, еще 20 было подбито, а затем дожжено. Так что ту атаку разгромили.

Россияне используют новую тактику на Харьковщине

Оккупанты стали наращивать усилия с помощью живой силы. Они растягиваются двойками на большое расстояние, мол, по двум бойцам артиллерия не будет стрелять. Но такие "парочки" уничтожают дронами.

А ещё перебегают цепочками из одной посадки в другую – даже если добегает только один из десяти. Остатки оккупантов накапливаются, перегруппировываются и начинают штурмовать позиции ВСУ.

Также могут атаковать большим количеством техники сразу на разных направлениях. Эти атаки тоже удается отбивать.

Что происходит под Купянском

Кое-где россияне добились определенных тактических успехов, но не везде. В том узком месте, где им удалось продвинуться, они начали бить, наращивая усилия. Привлекают дополнительные резервы – и легкобронированную технику, и дополнительные группы, которые пилотируют беспилотники, и дополнительную артиллерию с широкой номенклатурой боеприпасов.

Для захватчиков человеческий ресурс – это самая дешевая сила, поэтому с людьми не считаются.

"Для противника здесь точно не легкая прогулка. Столько, сколько легло в наши поля, – это для любого другого государства было бы непоправимыми потерями, но не для России. У них живая сила – это самый дешевый ресурс, который есть вообще в войне", – отметил Юрий Федоренко.

Генштаб о ситуации на Купянском направлении

"Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло двенадцати. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Голубовки, Колесниковки, Лозовой, Песчаного, Вишневого и Новоосинового", – написали там утром.

Российская армия в пяти километрах от города Купянск на Харьковщине – важного железнодорожного узлового центра. Его штурмуют с двух сторон. На юге россияне уже вплотную приблизились к реке Оскол,

– подчеркнуло "Радио Свобода".