Под Львовом произошла тройная ДТП: погиб 2-летний ребенок – фото
Источник:Полиция Львовской области
Вечером 19 июля возле Львова произошло ДТП, в которое попали 2 легковушки и грузовик. Погиб 2-летний малыш, а еще двое детей и взрослых получили травмы.
Авария произошла возле села Солонка. В частности, на трассе Киев – Чоп.
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Львовянин пошел на обгон
Водитель Audi, 37-летний львовянин обгонял автомобиль в неположенном месте. В этот момент он столкнулся с автопоездом DAF. После этого грузовик выехал на встречную полосу, где врезался в легковушку Daewoo Nubira.
К слову, очевидцы сообщают о сильных пробках на дороге, где произошло ДТП.
Пострадали дети
В результате столкновения 2-летняя пассажирка Daewoo погибла на месте. Еще двое мальчиков в возрасте 4 и 12 лет, которые находились в этом же автомобиле, пострадали. Получили травмы и двое взрослых. Их забрали в больницу.
Водителя Audi задержали. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ДТП под Львовом / Фото полиции:
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