Под Львовом произошла тройная ДТП: погиб 2-летний ребенок – фото

Вечером 19 июля возле Львова произошло ДТП, в которое попали 2 легковушки и грузовик. Погиб 2-летний малыш, а еще двое детей и взрослых получили травмы.

Авария произошла возле села Солонка. В частности, на трассе Киев – Чоп.

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Львовянин пошел на обгон

Водитель Audi, 37-летний львовянин обгонял автомобиль в неположенном месте. В этот момент он столкнулся с автопоездом DAF. После этого грузовик выехал на встречную полосу, где врезался в легковушку Daewoo Nubira.

К слову, очевидцы сообщают о сильных пробках на дороге, где произошло ДТП.

Пострадали дети

В результате столкновения 2-летняя пассажирка Daewoo погибла на месте. Еще двое мальчиков в возрасте 4 и 12 лет, которые находились в этом же автомобиле, пострадали. Получили травмы и двое взрослых. Их забрали в больницу.

Водителя Audi задержали. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ДТП под Львовом / Фото полиции:

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