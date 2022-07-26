Авария произошла 25 июля за Константиновкой, в районе ремонта трассы. Три пассажира Hyundai погибли.

Важно В Алчевске пьяные кафиры на грузовике устроили ДТП, есть погибшие, – журналист

оккупанты догоняли колонну

Очевидцы рассказали о деталях ДТП. Водитель военного КАМАЗа отстал от колонны. Пытаясь догнать ее, на большой скорости полетел на красный.

Тогда россиянин столкнулся с легковушкой. От удара машина превратилась в груду железа.

Среди погибших – ребенок

Погибли двое взрослых и один ребенок – 12-летний мальчик. Он умер в карете скорой помощи по пути в больницу Мелитополя. Тела взрослых из изуродованного автомобиля людей доставали спасатели.

Там знаки, идущие ремонтные работы, стоят светофоры, а им все равно,

– пишут мелитопольцы.

Кроме того, очевидцы рассказывают, что в результате ДТП сиротой остался 4-летний ребенок. Во время аварии она была в детском саду.

оккупанты не выпускают людей из Запорожья

Россияне боятся контрнаступления ВСУ на Запорожье, поэтому используют мирных жителей временно оккупированных городов и деревень как живой щит. Захватчики не хотят выпускать их на подконтрольные Украине территории.

К примеру, на блокпосте в Васильевке стоят более 4000 человек – это около 1000 машин. Поскольку другого пути выезда нет, оккупанты еще и требуют у людей взятки.

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