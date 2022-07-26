Аварія сталась 25 липня за Костянтинівкою, у районі ремонту траси. Троє пасажирів Hyundai загинули.

Важливо В Алчевську п'яні окупанти на вантажівці влаштували ДТП, є загиблі, – журналіст

Окупанти наздоганяли колону

Очевидці розповіли деталі ДТП. Водій військового КАМАЗу відстав від колони. Намагаючись її наздогнати, на великій швидкості полетів на червоний.

Тоді росіянин зіткнувся з легковиком. Від удару машина перетворилась на купу заліза.

Серед загиблих – дитина

Загинуло двоє дорослих та одна дитина – 12-річний хлопчик. Він помер у кареті швидкої допомоги на шляху до лікарні Мелітополя. Тіла дорослих з понівеченого автомобіля людей діставали рятувальники.

Там знаки, що йдуть ремонтні роботи, стоять світлофори, а їм все одно,

– пишуть мелітопольці.

Крім того, очевидці розповідають, що внаслідок ДТП сиротою залишилась 4-річна дитина. Під час аварії вона була в дитсадку.

Окупанти не випускають людей із Запоріжжя

Росіяни бояться контрнаступу ЗСУ на Запоріжжі, тож використовують мирних жителів тимчасово окупованих міст та сіл як живий щит. Загарбники не хочуть випускати їх на підконтрольні України території.

Наприклад, на блокпості у Василівці стоять понад 4000 людей – це близько 1000 машин. Оскільки іншого шляху виїзду немає, окупанти ще й вимагають в людей "хабарі".

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