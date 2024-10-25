Россия расширяет секретную лабораторию под Москвой: что может там разрабатывать

Россияне строят новые лаборатории на территории бывшего центра биологического оружия "Сергеев Посад-6", расположенного под Москвой. Вероятно, они будут предназначены для исследования и обработки смертельных патогенов.

"Сергеев Посад-6" имеет значение объекта особой важности. Об этом 24 Каналу сказал генерал армии, экс-руководитель службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что на таких объектах формируют элементы биологического оружия.

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Что известно о строительстве

Спутниковые снимки зафиксировали необычную активность в закрытом военном исследовательском центре, расположенном среди березовых лесов к северо-востоку от Москвы, буквально через несколько месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину, сообщает The Washington Post.

Собранные в течение двух последних лет спутниковые снимки свидетельствуют о том, что строительные машины реконструируют старую лабораторию советских времен и начинают строительство 10 новых зданий. Несколько из них имеют признаки биологических лабораторий, предназначенных для работы с чрезвычайно опасными патогенами.

Спутниковые снимки "Сергиевого Посада-6 / Фото: The Washington Post

Четыре здания имеют большое количество оборудования для обработки воздуха, которое ассоциируется с лабораториями с высокой степенью содержания. Также на территории есть здание с высокими выхлопными трубами. Эксперты предполагают, что это небольшая электростанция.

Обратите внимание! Во время холодной войны "Сергеев Посад-6" был главным исследовательским центром биологического оружия, где проводили эксперименты с вирусами, которые вызывают оспу, лихорадки и тому подобное. В советское время эти лаборатории работали над созданием вирусов, похожих на Эболу.

В последние недели российские официальные лица публично подтвердили, что ученые будут использовать лаборатории для изучения смертоносных микробов, таких как вирус Эбола, чтобы укрепить защиту страны от биотерроризма, а также от будущих пандемий.

Министерство обороны России не ответило на запрос о комментарии.

Чем будут заниматься россияне в этих лабораториях

Экс-руководитель службы внешней разведки считает, что Россия не прекращала разработку ядерного, химического и биологического оружия. Россияне называют это "триадой глобальной войны". Впрочем, сначала это была триада сдерживания, а теперь – террора.

Информация о биолабораториях в России уже была, а теперь мы получили ее подтверждение,

– отметил Маломуж.

Биологическое оружие сначала могут испытывать на животных, а тогда его могут применять в отношении отдельных категориях людей, например, пленных. Россия может запускать различные эпидемии, эпизоотии, от которых будут страдать люди, животные или природа. Эти элементы могут быть более опасны, чем ядерное оружие.