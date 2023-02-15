Под Москвой произошел масштабный пожар: напротив завод по производству "Искандеров"
В России произошел очередной масштабный пожар. На этот раз недалеко от Москвы.
РосСМИ сообщают, что вечером 14 февраля в Коломне, в 120 километрах от Москвы, вспыхнул ангар на территории бывшего завода. Об этом пишет 24 Канал.
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Очередной пожар в России
Интересно, что возгорание произошло напротив завода по производству "Искандеров" и снарядов для РСЗО и ПЗРК.
По данным МЧС России, площадь пожара превысила 900 квадратных метров. Сообщается, что от огня частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами здания. На место отправлен пожарный поезд.
Известно, что в здании раньше находился завод по ремонту железнодорожных вагонов. Пожар тушат 100 человек и 29 единиц техники. Судя по карте, ангар находится напротив предприятия НПК "КБ машиностроения", производящего вооружение и военную технику.Обратите внимание!
Под Москвой произошел очередной пожар: смотрите видео
Пожары в России: последние новости
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