Под носом у врага: Зеленский посетил украинские бригады в Донецкой области
Источник:Офис Президента
Президент Владимир Зеленский посетил позиции наших защитников. Глава государства приехал в Донецкую область.
Президент побывал в командных пунктах военных соединений, защищающих суверенитет и территориальную целостность Украины в составе оперативно-тактической группировки "Донецк". Он показал кадры с позиций.
Интересно Российские дроны упали на территории Румынии: в Бухаресте заявили о рисках
Президент приехал в Донецкую область
Глава государства вместе с командующим морской пехотой и ОТУ "Донецк" Юрием Содолем и первым заместителем министра обороны Александром Павлюком посетил командные пункты:
- 109-й отдельной бригады территориальной обороны,
- 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко,
- 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского,
- 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха,
- 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка,
- 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады,
- 37-й отдельной бригады морской пехоты,
- 38-й отдельной бригады морской пехоты.
Донетчина. Посещаем боевые бригады, защищающие Украину в составе оперативно-тактической группировки "Донецк". Важные доклады, проблемные вопросы, поставки, нуждающиеся в наращивании, создание вспомогательной системы менеджмента для обеспечения бригад, повышение мотивации наших воинов,
– написал Владимир Зеленский.
Он добавил, что за день посетил восемь бригад – каждая особенная, но все мощная.
"Спасибо за результаты, которые даете нашему государству каждый день, воины!" – подчеркнул украинский лидер.
Президент во время встреч с защитниками заслушал доклады командиров боевых бригад о:
- оперативную ситуацию на фронте,
- взаимодействие подразделений в зоне ответственности ОТУ "Донецк",
- статус выполнения боевых задач и уровень материально-технического обеспечения
Также Зеленский пообщался с командирами по проблемным вопросам, среди которых комбаты чаще всего упоминали:
- растущая потребность в БПЛА и антидроновых средствах,
- недостаточное комплектование подразделений личным составом,
- нехватку отдельных типов боеприпасов.
Глава государства и военные обсудили повышение мотивации воинов, а также создание вспомогательной системы обеспечения бригад, которая возьмет на себя менеджерские функции и высвободит время командиров для боевой работы.