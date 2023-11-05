Под оккупированным Мариуполем что-то "бахкает": сообщают о детонации склада
Местные паблики заявляют о мощных взрывах в поселке Седово вечером 5 ноября. Предварительно причиной этого стала детонация склада оккупантов.
Место хранения российских боеприпасов почему-то снова внезапно загорелось. Мощные детонации слышны в Мариуполе и других населённых пунктах рядом.
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Что-то произошло в Донецкой области
Донецкие телеграм-каналы вечером 5 ноября сообщают о взрывах в поселке Седово. В населенном пункте предварительно детонирует обширный российский склад боеприпасов.
Пылает российский состав в Седово: смотрите видео
Населённый пункт расположен у границы с Россией на берегу Азовского моря. Сообщается, что звуки взрывов слышны в Мариуполе и по всей округе.
У оккупантов под Мариуполем неприятности: смотрите видео
На опубликованном видео можно заметить вторичную детонацию боеприпасов.
В поселке Седово можно заметить детонацию: смотрите видео
Взрывы на оккупированных территориях
- Местные жители Бердянска 5 ноября сообщали о двух мощных взрывах. Громкий звук был слышен во всех районах оккупированного города. Информация о причинах уточняется.
- Днем ранее во временно оккупированном Мелитополе, расположенном в Запорожской области, также прогремел мощный взрыв. Кроме того, якобы враждебная ПВО работала в оккупированном врагом Бердянске.
- Также 3 ноября ВСУ ударили по штабу оккупантов в оккупированном Волновахе, который россияне организовали в доме культуры железнодорожников. Местный гауляйтер записал видеообращение к жителям города, в котором жаловался, что посреди "рабочего дня" по дому культуры ударили дважды.