Под Полтавой пьяный водитель ВАЗ слетел в реку: трое погибших

26 сентября 2021 , 12:19
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Источник:

Obozrevatel

В селе Великие Сорочинцы на Полтавщине 25 сентября автомобиль съехал в реку – Псел. Жертвами ДТП стали 3 человека.

Инцидент произошел в Миргородском районе около 17:40. По предварительным данным, водитель был нетрезвым.

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Он не справился с управлением, и машина слетела с дороги. Впоследствии автомобиль упал в воду.

Жертвами стали 3 человека. Среди них – водитель. Еще одному пассажиру удалось чудом спастись.

В Днепре авто врезалось в мусоровоз

  • В Днепре в ночь с 24 на 25 сентября на проспекте Гагарина Соборного района произошло жуткое ДТП.
  • Автомобиль Mitsubishi Еvolution столкнулся с мусоровозом "МАЗ".
  • Жертвой ДТП стала 20-летняя девушка.
  • Кроме того, 3 пострадавших оказались в ловушке в разбитой машине.
  • Чтобы их спасти, спасатели с помощью гидравлического резака и разжимателя срезали передние и задние двери, центральные стойки автомобиля и колонку руля.
  • Пострадавших госпитализировали в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова.
  • Последствия ДТП ликвидировали 12 спасателей.
Автор: Мар'яна Бекало