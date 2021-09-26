Под Полтавой пьяный водитель ВАЗ слетел в реку: трое погибших
26 сентября 2021 , 12:19Читати новину українською
Источник:Obozrevatel
В селе Великие Сорочинцы на Полтавщине 25 сентября автомобиль съехал в реку – Псел. Жертвами ДТП стали 3 человека.
Инцидент произошел в Миргородском районе около 17:40. По предварительным данным, водитель был нетрезвым.
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Он не справился с управлением, и машина слетела с дороги. Впоследствии автомобиль упал в воду.
Жертвами стали 3 человека. Среди них – водитель. Еще одному пассажиру удалось чудом спастись.
В Днепре авто врезалось в мусоровоз
- В Днепре в ночь с 24 на 25 сентября на проспекте Гагарина Соборного района произошло жуткое ДТП.
- Автомобиль Mitsubishi Еvolution столкнулся с мусоровозом "МАЗ".
- Жертвой ДТП стала 20-летняя девушка.
- Кроме того, 3 пострадавших оказались в ловушке в разбитой машине.
- Чтобы их спасти, спасатели с помощью гидравлического резака и разжимателя срезали передние и задние двери, центральные стойки автомобиля и колонку руля.
- Пострадавших госпитализировали в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова.
- Последствия ДТП ликвидировали 12 спасателей.