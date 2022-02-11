Под судом, где рассмотрят апелляцию на "меру пресечения" для Порошенко, произошла толкотня
Киевский апелляционный суд 11 февраля будет рассматривать жалобу на меру пресечения для Петра Порошенко. Еще до начала заседания под зданием суда собрались активисты.
Ситуация под Апелляционным судом
В полиции рассказали журналистам 24 канала, что ситуация спокойная, а столкновений между правоохранителями и сторонниками лидера "Европейской Солидарности" нет.
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Сообщений о столкновениях не было. На акции работает достаточное количество правоохранителей,
– добавили в полиции.
В то же время телеграм-каналы пишут, что между силовиками и активистами произошла толкотня. Якобы из-за обустройства сцены возле суда.
Кстати, хотя заседание суда запланировано на 11:00, люди начали собираться еще в 6:30. Нардеп от "ЕС" София Федина заявила, что правоохранители якобы препятствовали проходу нардепов Михаила Бондаря и Владимира Вятровича. В результате толчеи первый травмировал ногу.
Смотрите видео толкотни нардепов с силовиками:
Под Апелляционным судом собрались сторонники Порошенко: видео
Сторонники Порошенко с самого утра собрались под Апелляционным судом / Фото Klymenko Time, "Сегодня"
Кто обжалует меру пресечения
19 января Печерский суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. То есть, политика отпустили домой с запретом выезжать за пределы Киевской области. Кроме того, он должен являться к следователю по вызову.
Прокуроры не согласились с таким определением суда. Они решили обжаловать ее с требованием заключить Порошенко под стражу с правом внесения залога в размере 1 миллиарда гривен.
Коротко о деле Порошенко
- Нардепа подозревают в государственной измене. Все из-за якобы сотрудничества с боевиками из Донбасса, а также из-за закупки угля с оккупированных территорий.
- Другой фигурант этого дела – член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, который находится под домашним арестом