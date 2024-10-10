Под удар попал склад боеприпасов: Силы обороны поразили аэродром "Ханская"

В России неспокойно, в частности, там все чаще раздаются взрывы. под ударом на этот раз оказалась авиабаза "Ханская".

Силы обороны поразили аэродром. В Генштабе рассказали детали по этому поводу.

Смотрите также Россия могла захватить завод в Волчанске и Верхнекаменское в Донецкой области: обзор фронтов от ISW

Там базировались Су-34 и су-27

Во время атаки на аэродром Ханская под удар попал склад боеприпасов, расположенный на территории военного объекта. В районе цели отмечалась работа вражеской противовоздушной обороны. Кроме этого, зафиксировали возгорание.

В Генштабе рассказали, что на аэродроме базировались самолеты Су-34 и Су-27.

Более подробную информацию о последствиях поражения уточняют,

– говорится в сообщении.

Украинские военные продолжают наносить удары по военным объектам на территории врага. Кроме этой атаки также дроны атаковали аэродром Майкоп в Адыгее. Он расположен в 410 километрах от линии фронта.

На фронте Россия постоянно несет потери. В частности, за прошедшие сутки Россия потеряла более тысячи военных. При этом общие потери врага достигли более 665 тысяч оккупантов.