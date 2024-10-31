Под ударом россиян в Одессе оказалась пожарная часть, есть раненые
Россияне атаковали Одессу поздно вечером 31 октября. К сожалению, российский удар не обошелся без последствий.
Под вражеским ударом оказалась пожарная часть. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины.
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Какие последствия атаки на Одесскую область
Согласно обнародованной ГСЧС Украины информации, вражеские обстрелы Одессы сегодня повлекли повреждение пожарной части, она оказалась под вражеским ударом. К сожалению, известно о по меньшей мере двух пострадавших в результате атаки.
Двое спасателей, следовавших в укрытие во время воздушной тревоги, получили ранения, пока они в больнице, с ними работают медики,
– говорится в сообщении.
Кроме вышеупомянутого, повреждения получили пожарные автомобили и собственное помещение пожарной части. В ГСЧС подчеркнули, что россияне нанесли циничный удар по спасающим других.
Враг ударил по пожарной части в Одессе / Фото ГСЧС Украины