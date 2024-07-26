Под угрозой – Север и Киевщина: ударные дроны России летят на Украину

26 июля 2024, 00:29
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Российская армия продолжает использовать дроны для ударов по украинским городам. В очередной раз захватчики активизировали беспилотники сразу после полуночи 26 июля.

В этом материале 24 Канал подробно рассказывает о воздушной угрозе и движении БПЛА различными регионами.

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01:53, 26 июля

Воздушные силы подтвердили, что часть дронов летит из Киевской области в сторону Житомирской области.

01:44, 26 июля

Телеграм-каналы отмечают, что:

  • 2 дрона движутся из Киевской области в направлении Житомирской области;

  • 1 БПЛА направляется на юг от Чернигова, западным курсом;

  • 5 беспилотников фиксируют над Сумской областью западным курсом.

01:35, 26 июля

Группа ударных БПЛА сейчас движется через Черниговскую область курсом на Киевскую, а именно – Вышгородский район.

В то же время новые группы дронов – направляются через Сумскую область.

01:21, 26 июля

В южных областях прозвучали отбои тревоги, кроме Херсонщины.

01:12, 26 июля

Воздушные силы сообщают о движении "Шахедов" через Чернигов. Также новая группа дронов направляется через Сумскую область в направлении Черниговской области.

01:04, 26 июля

Мониторинговые паблики пишут, что

  • четыре БПЛА с западным курсом фиксируют в направлении Чернигова;
  • три дрона также с западным курсом – через Конотопский район Сумщины.
00:55, 26 июля

Актуальная карта воздушных тревог по состоянию на это время выглядит следующим образом:

00:40, 26 июля

Одна группа "Шахедов" – сейчас на границе Сумской и Черниговской областей. Другая – в районе Херсона.

00:20, 26 июля

Воздушные силы фиксируют движение ударных дронов с двух направлений:

  • с северо-востока через Сумскую область в направлении Черниговской области;
  • с юга через Херсонскую область в направлении Николаевской и Одесской областей.
 

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак