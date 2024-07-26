Под угрозой – Север и Киевщина: ударные дроны России летят на Украину
Российская армия продолжает использовать дроны для ударов по украинским городам. В очередной раз захватчики активизировали беспилотники сразу после полуночи 26 июля.
В этом материале 24 Канал подробно рассказывает о воздушной угрозе и движении БПЛА различными регионами.
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Воздушные силы подтвердили, что часть дронов летит из Киевской области в сторону Житомирской области. Телеграм-каналы отмечают, что: 2 дрона движутся из Киевской области в направлении Житомирской области; 1 БПЛА направляется на юг от Чернигова, западным курсом; 5 беспилотников фиксируют над Сумской областью западным курсом. Группа ударных БПЛА сейчас движется через Черниговскую область курсом на Киевскую, а именно – Вышгородский район. В то же время новые группы дронов – направляются через Сумскую область. В южных областях прозвучали отбои тревоги, кроме Херсонщины. Воздушные силы сообщают о движении "Шахедов" через Чернигов. Также новая группа дронов направляется через Сумскую область в направлении Черниговской области. Мониторинговые паблики пишут, что Одна группа "Шахедов" – сейчас на границе Сумской и Черниговской областей. Другая – в районе Херсона. Воздушные силы фиксируют движение ударных дронов с двух направлений:
Воздушные силы подтвердили, что часть дронов летит из Киевской области в сторону Житомирской области.
Телеграм-каналы отмечают, что:
2 дрона движутся из Киевской области в направлении Житомирской области;
1 БПЛА направляется на юг от Чернигова, западным курсом;
5 беспилотников фиксируют над Сумской областью западным курсом.
Группа ударных БПЛА сейчас движется через Черниговскую область курсом на Киевскую, а именно – Вышгородский район.
В то же время новые группы дронов – направляются через Сумскую область.
В южных областях прозвучали отбои тревоги, кроме Херсонщины.
Воздушные силы сообщают о движении "Шахедов" через Чернигов. Также новая группа дронов направляется через Сумскую область в направлении Черниговской области.
Мониторинговые паблики пишут, что
Одна группа "Шахедов" – сейчас на границе Сумской и Черниговской областей. Другая – в районе Херсона.
Воздушные силы фиксируют движение ударных дронов с двух направлений: