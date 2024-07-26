Под угрозой – Север и Киевщина: ударные дроны России летят на Украину

Российская армия продолжает использовать дроны для ударов по украинским городам. В очередной раз захватчики активизировали беспилотники сразу после полуночи 26 июля.

В этом материале 24 Канал подробно рассказывает о воздушной угрозе и движении БПЛА различными регионами.

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