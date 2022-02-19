Под украинской границей зафиксировали колонны грузовиков: едут на оккупированные территории

В сети активно распространяют видео с колонной грузовиков, двигающейся в сторону "ДНР". В то же время очевидцы заметили военную технику, перенаправленную из Таганрога в украинскую границу.

На обнародованных кадрах видно, как грузовики протянулись не менее 2 километров. Их количество исчисляется десятками.

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Грузовики двигаются в сторону "ДНР"

По данным телеграм-канала Klymenko Time, фуры уезжают из Ростовской области в сторону территорий, подконтрольных ДНР. О характере грузов не сообщается.

Десятки фур едут в сторону "ДНР": смотрите видео

Военная техника движется к украинской границе

Как пишет в телеграме нардеп Алексей Гончаренко, российские журналисты сняли колонны военной техники.

Она едет из Таганрога на границу с украинской территорией, которая сейчас находится под оккупацией. Там в Кремле случайно не перепутали, кто на кого планирует напасть,

– спрашивает Гончаренко.

Техника двигается в сторону украинской границы: смотрите видео

Угроза российского вторжения: последние новости

! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он почувствует достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Полный текст публикации Алексея Гончаренко:

Тем временем российские журналисты сняли колонны военной техники. Она едет из Таганрога к границе с украинской территорией, которая сейчас находится под оккупацией. Там в Кремле случайно не перепутали, кто на кого планирует напасть?