Под украинской границей зафиксировали колонны грузовиков: едут на оккупированные территории
Источник:телеграм Алексея Гончаренко
В сети активно распространяют видео с колонной грузовиков, двигающейся в сторону "ДНР". В то же время очевидцы заметили военную технику, перенаправленную из Таганрога в украинскую границу.
На обнародованных кадрах видно, как грузовики протянулись не менее 2 километров. Их количество исчисляется десятками.
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Грузовики двигаются в сторону "ДНР"
По данным телеграм-канала Klymenko Time, фуры уезжают из Ростовской области в сторону территорий, подконтрольных ДНР. О характере грузов не сообщается.
Десятки фур едут в сторону "ДНР": смотрите видео
Военная техника движется к украинской границе
Как пишет в телеграме нардеп Алексей Гончаренко, российские журналисты сняли колонны военной техники.
Она едет из Таганрога на границу с украинской территорией, которая сейчас находится под оккупацией. Там в Кремле случайно не перепутали, кто на кого планирует напасть,
– спрашивает Гончаренко.
Техника двигается в сторону украинской границы: смотрите видео
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Полный текст публикации Алексея Гончаренко:
Тем временем российские журналисты сняли колонны военной техники. Она едет из Таганрога к границе с украинской территорией, которая сейчас находится под оккупацией. Там в Кремле случайно не перепутали, кто на кого планирует напасть?