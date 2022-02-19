На оприлюднених кадрах видно, як вантажівки простяглися на щонайменше 2 кілометри. Їхня кількість рахується десятками.

Важливо Російські окупанти оприлюднили фейковий план "захоплення Донбасу"

Вантажівки рухаються у бік "ДНР"

За даними телеграм-каналу Klymenko Time, фури їдуть з Ростовської області у бік територій, підконтрольних "ДНР". Про характер вантажів не повідомляється.

Десятки фур їдуть у бік "ДНР": дивіться відео

Військова техніка рухається до українського кордону

Як пише у телеграмі нардеп Олексій Гончаренко, російські журналісти зняли колони військової техніки.

Вона їде з Таганрога до кордону з українською територією, яка зараз під окупацією. Там у Кремлі випадково не переплутали хто на кого планує напасти,

– запитує Гончаренко.

Техніка рухається у бік українського кордону: дивіться відео

Загроза російського вторгнення: останні новини

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Повний текст публікації Олексія Гончаренка:

Тим часом російські журналісти зняли колони військової техніки. Вона їде з Таганрога до кордону з українською територією, яка зараз під окупацією. Там у Кремлі випадково не переплутали хто на кого планує напасти?