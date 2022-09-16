Во время последней тревоги под Уманью сработало ПВО: есть незначительные разрушения

Российские оккупанты в пятницу, 16 сентября, пытались нанести ракетный удар в Черкасской области. Под Уманью ракету врага сбили подразделения ПВО.

Соответствующую информацию сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. Он отметил, что ПВО под Уманью сработало во время последней воздушной тревоги .

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Произошло аварийное отключение объектов электроснабжения

По словам главы Черкасской ОВА, в результате сбития вражеской ракеты есть незначительные повреждения нескольких нежилых зданий. Также произошло аварийное отключение объектов электроснабжения.

Игорь Табурец сообщил, что вскоре их работа будет возобновлена. В то же время он подчеркнул, что люди не пострадали.

Отметим, что сначала воздушную тревогу в большинстве регионов Украины объявили около 13:04. После этого тревога звучала снова в большинстве регионов в 13:25.

ПВО сработало на Днепропетровщине

Российские оккупанты 16 сентября снова хотели атаковать Днепропетровскую область. Но Воздушные силы помешали планам врага, уничтожив сразу три крылатых ракет типа "Искандер-К".

Воздушное командование "Восход" сообщило, что ракетный удар был нацелен по трем районам Днепропетровщины. Также наши защитники сбили один вражеский беспилотник врага типа "Орлан-10".

Поздно вечером 15 сентября ПВО сработало в Одессе . Оккупанты выпустили из акватории Черного моря по Одесщине крылатую ракету морского базирования "Калибр". Ракету сбили над Одессой.

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