Под утро оккупанты запустили "Калибры" из Черного моря: сколько целей уничтожено

На рассвете 28 августа российские захватчики запускали по Украине ракеты с Черного моря и временно оккупированной Херсонщины. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что они уничтожили несколько вражеских целей, однако есть попадание.

В воздушных силах ВСУ отметили утром 28 августа, что россияне атаковали Украину ракетами морского и воздушного базирования. Воздушная тревога в Киеве и многих других областях звучала ориентировочно в 4:00 до 5:00 28 августа.

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Что известно о ракетной атаке россиян

Воздушные силы ВСУ рассказали, что россияне выпустили по Украине на рассвете 28 августа:

четыре крылатых ракеты "Калибр" – из вражеского фрегата из акватории Черного моря возле Феодосии;

две управляемые авиационные ракеты Х-59 – из двух самолетов Су-34, которые россияне выпустили в направлении Кривого Рога с воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

В результате боевой работы уничтожены четыре воздушных цели: две крылатые ракеты "Калибр", две управляемые авиационные ракеты Х-59,

– рассказали в Воздушных силах ВСУ.

По данным наших военных, к сожалению, есть попадание в гражданский промышленный объект в Полтавской области. О последствиях и пострадавших местная администрация еще должна сообщить.

Вражеская атака по Украине: коротко