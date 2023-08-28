Под утро оккупанты запустили "Калибры" из Черного моря: сколько целей уничтожено
Источник:Воздушные силы ВСУ
На рассвете 28 августа российские захватчики запускали по Украине ракеты с Черного моря и временно оккупированной Херсонщины. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что они уничтожили несколько вражеских целей, однако есть попадание.
В воздушных силах ВСУ отметили утром 28 августа, что россияне атаковали Украину ракетами морского и воздушного базирования. Воздушная тревога в Киеве и многих других областях звучала ориентировочно в 4:00 до 5:00 28 августа.
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Что известно о ракетной атаке россиян
Воздушные силы ВСУ рассказали, что россияне выпустили по Украине на рассвете 28 августа:
- четыре крылатых ракеты "Калибр" – из вражеского фрегата из акватории Черного моря возле Феодосии;
- две управляемые авиационные ракеты Х-59 – из двух самолетов Су-34, которые россияне выпустили в направлении Кривого Рога с воздушного пространства оккупированной Херсонщины.
В результате боевой работы уничтожены четыре воздушных цели: две крылатые ракеты "Калибр", две управляемые авиационные ракеты Х-59,
– рассказали в Воздушных силах ВСУ.
По данным наших военных, к сожалению, есть попадание в гражданский промышленный объект в Полтавской области. О последствиях и пострадавших местная администрация еще должна сообщить.
Вражеская атака по Украине: коротко
- После объявления воздушной тревоги в большинстве украинских областей Воздушные силы ВСУ ориентировочно в 3:59 28 августа сообщили, что зафиксировали вероятные пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря. Впоследствии Воздушные силы ВСУ рассказали о работе ПВО в Днепропетровской области.
- Утром 28 августа глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин рассказал, что информация о пострадавших в результате попадания россиян в промышленный объект области уточняется. Известно, что в Криворожском районе повреждены жилые дома. К счастью, люди уцелели.
- Россия снова запускала ложные цели и их было столько же, сколько и настоящих ракет. Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что враги пытаются таким образом компенсировать некоторый дефицит ракет.
- Несмотря на это, вероятны повторные пуски ракет, ведь до сих пор в Черном море находится ракетоноситель фрегат "Адмирал Эссен", который враг применял во время ракетной атаки. Он был снаряжен восемью ракетами и не менее половины – остается в его использовании.