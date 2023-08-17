Под утро враг атаковал Днепропетровщину ракетами: кое-где исчез свет
Источник:Сергей Лысак
Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. К утру 17 августа враги ударили по региону ракетами.
Местные власти объяснили, что очень громко были слышны взрывы в Новомосковском районе. Перед этим оккупанты на Днепропетровщине убили людей.
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Что известно об атаке на Днепропетровщину
Под утро (17 августа – 24 Канал) враг атаковал область ракетами. Громко было в Новомосковском районе. Но, к счастью, местных жителей не задело,
– заявил глава ОВА.
Сергей Лысак пояснил, что в результате атаки россиян без света были 10 тысяч человек в двух населенных пунктах. К счастью, специалисты уже устранили проблему – у людей появилось электричество.
Также чиновник объяснил, что другие последствия атаки уточняются.
Россия на Днепропетровщине убила людей
- Российские оккупанты во второй половине дня 16 августа атаковали Днепропетровскую область. В частности, захватчики ударили по Межевской общине Синельниковского района. Пожар там охватил более 400 квадратных метров.
- К сожалению, в результате атаки россиян погиб 18-летний парень. Сначала его госпитализировали, однако врачи не смогли спасти жизнь.
- Кроме того, враг ранил шестерых мирных жителей. Среди них – 2-летняя девочка. Ее состояние – удовлетворительное.
- Впоследствии глава Днепропетровской ОВА сообщил, что пожара было три. В результате атаки повреждены 49 частных домов, сельскохозяйственное предприятие, учебное заведение и побитые машины.