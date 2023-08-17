Под утро враг атаковал Днепропетровщину ракетами: кое-где исчез свет

Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. К утру 17 августа враги ударили по региону ракетами.

Местные власти объяснили, что очень громко были слышны взрывы в Новомосковском районе. Перед этим оккупанты на Днепропетровщине убили людей.

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Что известно об атаке на Днепропетровщину

Под утро (17 августа – 24 Канал) враг атаковал область ракетами. Громко было в Новомосковском районе. Но, к счастью, местных жителей не задело,

– заявил глава ОВА.

Сергей Лысак пояснил, что в результате атаки россиян без света были 10 тысяч человек в двух населенных пунктах. К счастью, специалисты уже устранили проблему – у людей появилось электричество.

Также чиновник объяснил, что другие последствия атаки уточняются.

Россия на Днепропетровщине убила людей