Под завалами дома в Киеве нашли тело погибшего, – советник главы МВД

17 октября утром во время воздушной тревоги российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Пострадал Шевченковский район.

Под завалами дома в Киеве нашли тело погибшего

В результате атаки было зафиксировано 4 прилета. До этого момента не было известно ранены ли или жертвы. Впрочем, уже сейчас советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что под завалами жилого дома, в который попали россияне, обнаружили первого погибшего.

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Найдено тело первого погибшего под руинами жилого дома в Киеве,

– написал он.

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