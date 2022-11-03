Разгром базы кадыровцев в Херсонской области: из-под завалов достали 62 тела
3 ноября 2022 , 00:03Читати новину українською
Источник:Анатолий Штефан
ВСУ 24 октября ударили по оккупантам в населенном пункте Каиры Херсонской области. Оказалось, что это база кадыровцев.
Полковник Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан сообщил, что после окончательного разбора руин на месте удара украинской реактивной артиллерии под завалами обнаружили 62 тела погибших.
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"53 принадлежат военным из Чечни. Другие нуждаются в идентификации", — отметил Штефан.
Кадыровцы в Херсонской области
В Генштабе рассказали, что на 25 октября было известно о минимум 30 убитых оккупантах в Каире. По информации чеченского оппозиционного телеграм-канала 1ADAT, на атакованной базе находились кадыровцы из спецподразделения чеченской росгвардии "Нефтяник".
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Рамзан Кадыров призывает убивать украинцев: последние новости
- После атаки 24 октября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с угрозами Украины. Он заявил, что его войска будут сжигать украинцев.
- Кадыров сказал, что в Херсонской области погибли 23 его бойца, а 58 ранены. Он отметил, что жизни погибших ничего не угрожает.
- По словам главы Чечни, кадыровцы погибают на войне с дьяволами "на пути Аллаха".
- Кроме этого, Кадыров хвастался, что его военные убили "70 бандеровцев". Он назвал это священным долгом мусульман.