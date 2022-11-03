Разгром базы кадыровцев в Херсонской области: из-под завалов достали 62 тела

ВСУ 24 октября ударили по оккупантам в населенном пункте Каиры Херсонской области. Оказалось, что это база кадыровцев.

Полковник Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан сообщил, что после окончательного разбора руин на месте удара украинской реактивной артиллерии под завалами обнаружили 62 тела погибших.

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"53 принадлежат военным из Чечни. Другие нуждаются в идентификации", — отметил Штефан.

Кадыровцы в Херсонской области

В Генштабе рассказали, что на 25 октября было известно о минимум 30 убитых оккупантах в Каире. По информации чеченского оппозиционного телеграм-канала 1ADAT, на атакованной базе находились кадыровцы из спецподразделения чеченской росгвардии "Нефтяник".

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