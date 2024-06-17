Под завалами могут быть люди: враг попал в гражданскую инфраструктуру на Полтавщине

Днем, 17 июня, враг атаковал Полтавскую область. Предварительно, пострадала гражданская инфраструктура.

Там есть пострадавшие, под завалами здания могут находиться люди. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

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Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в Полтавской области

В 14:07 стало известно о взрыве в Полтаве. Накануне Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Пока же глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что по предварительной информации, оккупанты попали в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе.

Более того, по его словам, к сожалению, в результате удара есть пострадавшие. В частности, сообщается, что по состоянию на данный момент под завалами могут находиться люди.

В то же время, дополнительная информация о последствиях удара уточняется. Детали о вражеском преступлении, раненых и их состоянии будут обнародованы впоследствии.

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Утро 16 июня оказалось беспокойным для жителей Полтавской области: в 10:56 объявили воздушную тревогу. Через минуту Воздушные силы сообщили о цели, которая движется в направлении Миргорода.

Уже в 10:59 писали о взрыве в Полтавской области. Однако в 11:01 в Воздушных силах снова написали о курсе скоростной цели на Миргород. Тогда через 3 минуты в местных телеграм-каналах писали о повторном взрыве в Полтавской области.

Накануне враг также атаковал Полтавскую область. В 11:56 15 июня Воздушные силы сообщили о движении ракет в направлении Миргорода. Через десять минут корреспонденты Суспильного сообщили о взрывах в городе.

Там отмечали, что в Миргородской общине на Полтавщине был слышен звук взрыва. Мониторинговые каналы сообщали, что по городу выпустили две ракеты Х-59.

Отметим, что 10 июня в Миргороде также раздавались взрывы. Там отметили, что предварительно враг атаковал "Искандер-М". По предварительной информации, пострадал один гражданский человек в Миргородском районе.

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