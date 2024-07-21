В России с каждым днем становится все больше проблем. В частности, теперь также неполадки с водоснабжением в оккупированный Донецк.

Стало известно, что из-за отключения света остановилась подача воды в оккупированный Донецк с Дона. Построенный оккупантами водопровод Дон – Донбасс не работает.

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Насосные станции вышли из строя

Жители Донецка имеют перебои с поставками воды, ведь водопровод Северский Донец – Донбасс не работает из-за боевых действий. Для того, чтобы решить эту проблему оккупанты два года строили новый водопровод с Дона, однако это не помогло. Вода в Донецке подается по графику.

Теперь из-за отключения света в России насосные станции нового канала вышли из строя и водопровод остановился полностью. На ремонт нужны месяцы. В общем, ситуация с водой на временно оккупированных территориях ухудшилась.

Центр национального сопротивления отмечает, что согласно международному праву, именно на оккупанта ложится ответственность за обеспечение жизнедеятельности на захваченных территориях.