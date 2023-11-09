Подарил гранаты Частякову, помощнику Залужного: суд не избрал меру пресечения офицеру

В четверг, 9 ноября, проходило судебное заседание в отношении офицера, подарившего гранаты помощнику Залужного. От этого рокового подарка погиб Геннадий Частяков.

О гибели помощника Залужного Геннадия Частякова стало известно вечером 6 ноября. Мужчина разбирал дома подарки вместе с детьми, когда взорвалась граната.

Смотрите также Гибель помощника Залужного Геннадия Частякова: что известно о трагедии по состоянию на сейчас

Как проходило судебное заседание

Оно было в Печерском суде Киева. Прокуратуры настаивали на домашнем аресте для офицера, подарившего Частякову гранаты. Согласно источникам, речь идет о полковнике Андрее Тимченко. Это офицер из аппарата Главнокомандующего ВСУ.

Впрочем, суд не избрал меру пресечения. Ходатайство о домашнем аресте не удовлетворили. Как сообщают корреспонденты "Суспильного", журналистам запретили снимать заседание.

Сам подозреваемый не объяснил, откуда у него гранаты. По словам адвоката, его подзащитный не будет ничего комментировать, пока идет следствие.

Статус подозреваемого для мужчины остается в силе. В суде "Суспильному" объяснили: если следователи объявят новое подозрение, тогда судьи снова смогут рассмотреть возможность избрания меры пресечения,

– сообщили журналисты.

Последние новости о гибели Геннадия Частякова