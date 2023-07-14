Самый милый подарок для Залужного: "Железного генерала" умиляет рисунок Софийки из Краматорска

На днях Валерию Залужному исполнилось 50 лет – его поздравили многие украинцы. Среди них и маленькая девочка из Краматорска.

11-летняя Софийка тронула Главнокомандующего ВСУ, подарив его портрет, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Железный генерал, "мутящий двой": биография Главнокомандующего ВСУ Залужного

"Железному генералу", судя по улыбке на фото подарок понравился.

История трогательного подарка

8 июля Залужный получил приветствие как от военно-политического руководства страны, так и от простых украинцев.

Залужному отправили немало подарков, но растрогал его действительно особенный – портрет "супергероя" 11-летней Софийки из Краматорска. На нем изображен именно Валерий Федорович.



Валерий Залужный и подарок Софии из Крамоторска / Фото Алина Сопиженко

Маленькая украинка начала рисовать после вынужденного отъезда из Краматорска вследствие развертывания полномасштабного вторжения.

Искусство помогло девушке пережить те непростые времена. Вернувшись в Украину, в период блэкаута, Софийка нарисовала портрет Главнокомандующего ВСУ.

Ко дню рождения генерала мать юной художницы помогла отправить по почте портрет ее героя.

Адресат подарок не только получил, но и опубликовал совместное фото с рисунком Софийки, таким образом осуществив мечту девочки из Краматорска.

Залужном – 50: как поздравляли украинцы