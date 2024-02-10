Россиянин якобы против применения ядерки: ответ, почему – шокирует

Пока Россия продолжает шантажировать мир ядеркой, у россиян решили спросить – поддерживают ли они её применение. Ответы шокировали.

Так один из россиян заявил, что он якобы "не готов поддерживать" использование ядерного оружия. Однако аргумент привел абсолютно фантастический и неостроумный, информирует 24 Канал.

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"Нет, поддержать не готов, ведь это идиотизм. Зачем уничтожать то, что мы собираемся "захватить?" – сказал гражданин страны-агрессора.

Пока этот россиянин "вдохновленный" российской пропагандой, фантазирует о каком-то "захвате территорий", почти ежедневно в так называемой "второй армии мира" становится больше примерно на тысячу черных пакетов. Всего с начала полномасштабной войны против Украины оккупанты потеряли более 394 тысяч своих военных, а также десятки тысяч техники.

"Первые – никогда"

Тем временем российская женщина в ответ на вопрос о применении ядерки вспомнила Владимира Путина. Мол, "если не будет России – не будет мира". Еще она убеждена, что диктатор якобы никогда не пойдет на то, чтобы первым применить ядерное оружие.

Если будет на нас угроза ядерная – конечно, мы применим. Я за то, чтобы мы применили. Мы первые – никогда. Путин никогда на это не пойдет. Первым, чтобы напасть?

– сказала россиянка.

Вероятно, она забыла, что именно Владимир Путин первым напал на Украину в 2014-м году и в 2022-м развязал полномасштабную войну.

Ядерный шантаж России