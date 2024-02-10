Россиянин якобы против применения ядерки: ответ, почему – шокирует
Пока Россия продолжает шантажировать мир ядеркой, у россиян решили спросить – поддерживают ли они её применение. Ответы шокировали.
Так один из россиян заявил, что он якобы "не готов поддерживать" использование ядерного оружия. Однако аргумент привел абсолютно фантастический и неостроумный, информирует 24 Канал.
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"Нет, поддержать не готов, ведь это идиотизм. Зачем уничтожать то, что мы собираемся "захватить?" – сказал гражданин страны-агрессора.
Пока этот россиянин "вдохновленный" российской пропагандой, фантазирует о каком-то "захвате территорий", почти ежедневно в так называемой "второй армии мира" становится больше примерно на тысячу черных пакетов. Всего с начала полномасштабной войны против Украины оккупанты потеряли более 394 тысяч своих военных, а также десятки тысяч техники.
"Первые – никогда"
Тем временем российская женщина в ответ на вопрос о применении ядерки вспомнила Владимира Путина. Мол, "если не будет России – не будет мира". Еще она убеждена, что диктатор якобы никогда не пойдет на то, чтобы первым применить ядерное оружие.
Если будет на нас угроза ядерная – конечно, мы применим. Я за то, чтобы мы применили. Мы первые – никогда. Путин никогда на это не пойдет. Первым, чтобы напасть?
– сказала россиянка.
Вероятно, она забыла, что именно Владимир Путин первым напал на Украину в 2014-м году и в 2022-м развязал полномасштабную войну.
Ядерный шантаж России
- Американский скандальный журналист Такер Карлсон записал интервью с Владимиром Путиным. После интервью Карлсон заявил, что президент страны-агрессора якобы "может применить ядерное оружие" за полуостров Крым. Так американский журналист распространил российскую пропаганду.
- В Международном институте стратегических исследований считают, что Россия акцентирует на том, что имеет большие запасы нестратегического ядерного оружия. Это происходит, в частности, из-за больших потерь россиян в войне против Украины.
- Между тем самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна получила "у россиян за их деньги" ядерные ракеты для "Искандеров".