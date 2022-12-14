Кремль давит, – прогноз Жданова по передаче Ираном баллистических ракет России
Россия продолжает склонять Тегеран к решению поставлять ей баллистические ракеты. В свою очередь Запад тоже давит на Иран, чтобы он отказался от сотрудничества с Москвой.
Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. Украина должна заботиться о своей защите от баллистических ракет на случай, если Иран и Россия договорятся.
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Защита слабая
По словам военного эксперта, у Украины очень слабая защита от баллистических ракет. Количество противоракетных систем в нашей противовоздушной обороне очень невелико на сегодняшний день.
Ситуация изменилась, если бы Запад предоставил нам обещанные ЗРК. Нам должны прийти из Германии еще 3 комплекса IRIS-T до конца года. Осталось до конца года минимум три недели, а их пока нет,
– подчеркнул он.
Жданов отметил, что Украина получила 2 ЗРК NASAMS, однако еще 4 ожидаем зимой.
"Поэтому со средствами защиты от баллистических ракет в Украине очень тяжело", – подчеркнул он.
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Вопрос дискуссионный
Он считает, что вопрос поставки Ираном баллистических ракет России – дискуссионный. Все зависит от того, какие рычаги влияния имеет Запад на Тегеран. Это повлияет на решение Ирана о передаче оружия россиянам.
"По моему мнению, 50 на 50 – передаст ли Тегеран ракеты Москве. Кремль тоже очень давит на них. Поэтому Иран пока раздумывает", – отметил Олег Жданов.
Военная поддержка Ираном России: важное
- Вскоре сотрудничество Ирана и России может усилиться. В США и Великобритании отмечают, что она уже превратилась в "полноценное партнерство", однако в дальнейшем поставки оружия могут увеличиться.
- В последнее время россияне снова начали атаковать Украину иранскими дронами-камикадзе. Это могут быть дроны из одной партии. Россия же может поставлять вооружение Ирану в обмен на беспилотники.
- Россия активизировалась в плане использования иранских дронов, предположительно получив вторую партию. На фоне этого снова заговорили о передаче Ираном России баллистических ракет. Но по мнению российского публициста из США Андрея Пионтковского, Ирану это сейчас не интересно.