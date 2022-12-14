Кремль давит, – прогноз Жданова по передаче Ираном баллистических ракет России

Россия продолжает склонять Тегеран к решению поставлять ей баллистические ракеты. В свою очередь Запад тоже давит на Иран, чтобы он отказался от сотрудничества с Москвой.

Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. Украина должна заботиться о своей защите от баллистических ракет на случай, если Иран и Россия договорятся.

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Защита слабая

По словам военного эксперта, у Украины очень слабая защита от баллистических ракет. Количество противоракетных систем в нашей противовоздушной обороне очень невелико на сегодняшний день.

Ситуация изменилась, если бы Запад предоставил нам обещанные ЗРК. Нам должны прийти из Германии еще 3 комплекса IRIS-T до конца года. Осталось до конца года минимум три недели, а их пока нет,

– подчеркнул он.

Жданов отметил, что Украина получила 2 ЗРК NASAMS, однако еще 4 ожидаем зимой.

"Поэтому со средствами защиты от баллистических ракет в Украине очень тяжело", – подчеркнул он.

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Вопрос дискуссионный

Он считает, что вопрос поставки Ираном баллистических ракет России – дискуссионный. Все зависит от того, какие рычаги влияния имеет Запад на Тегеран. Это повлияет на решение Ирана о передаче оружия россиянам.

"По моему мнению, 50 на 50 – передаст ли Тегеран ракеты Москве. Кремль тоже очень давит на них. Поэтому Иран пока раздумывает", – отметил Олег Жданов.

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