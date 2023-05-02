Китай поддержал в ООН Украину: какая мотивация у Пекина

Впервые с начала полномасштабного вторжения Китай поддержал резолюцию Генассамблеи ООН, где Россия признается агрессором в отношении Украины. Это может свидетельствовать об определенной игре, которую затеял Пекин для достижения собственных геополитических интересов.

Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, Китай не заинтересован в продолжении войны, но хочет получить определенные дивиденды от победы Украины.

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Китай сделал ставку

Голосование Китая "за" резолюцию свидетельствует, что в Пекине было принято определенное решение о войне России с Украиной. По словам Шейтельмана, голосование имеет большое значение и показывает, что Россия не может рассчитывать на Китай в полной мере.

Он отметил, что Китай хочет получить дивиденды от поддержки Украины. В разговоре Зеленского и Си Цзиньпина звучал тезис о взаимном признании суверенитета обоих государств. Это означает, что Китай поддержит Украину, когда мы вернем себе Донбасс и Крым, но будет требовать поддержки территориально целостности Китая – речь идет о Тайване.

Михаил Шейтельман о голосовании в ООН: смотреть видео

"Я думаю, что это их идея. Они будут пытаться использовать нас как прецедент. Для них это нормально, ведь они заинтересованы не в победе России, а в возвращении Тайваня. Да и это не главный их интерес. Они больше заинтересованы в рынке Европы, чтобы их товары поступали туда в неограниченном количестве", – заявил Шейтельман.

Голосование Бразилии он назвал случайностью. В дальнейшем нужно внимательно наблюдать за этой страной, ведь, как и в любой демократии, там могут возникать противоречия между правительством и МИД. Также он предположил, что сегодня Китай пытается создать трехполярный мир – отдельно США, отдельно Европа и Китай.

Что известно о голосовании Китая в ООН