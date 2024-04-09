"Украина совершила два военных чуда": какие страны вместе с Францией приближают поражение России

Пока в Конгрессе США ведутся дискуссии о помощи Украине, президент Франции Эммануэль Макрон делает резкие заявления в сторону Москвы и осуществляет поддержку Киева. К его инициативе присоединяются европейские страны.

В частности Франция готова объединить свои усилия с Великобританией для поражения России в войне. Российский публицист из Соединенных Штатов Америки Андрей Пионтковский рассказал 24 каналу, что без "доктрины Макрона" относительно возможного ввода французских войск в Украину и ее поддержки со стороны стран Европы, победа Украины не возможна.

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Могут остаться с Путиным один на один

В то же время Украина получает помощь от европейских партнеров. Они осознают, что Дональд Трамп ненавидит НАТО, и в случае его победы на президентских выборах, они могут остаться без американского "зонтика" безопасности.

Европа всегда этого боялась, и потому 50 лет продолжались дискуссии о создании европейской армии, если в США появится президент, который откажется от помощи Европы. Сейчас именно так и может произойти. В то же время единственная европейская армия, которая сейчас существует – это героическая украинская армия. Она сдерживает российскую "орду", которая пытается прорваться в Европу,

– подчеркнул российский публицист.

Поэтому вопрос европейской безопасности заключается в том, чтобы обеспечить украинскую армию всем необходимым вооружением. Европе, по его мнению, все равно придется воевать с Путиным или сегодня, имея союзника – украинскую армию, или позже, пассивно вместе с США дождавшись поражения этой армии и оставшись с Путиным один на один.

В то же время "доктрину Макрона" поддерживают европейские страны, в частности:

Швеция, которая стала активным игроком, и после 200-летней "спячки" возвращается в мировую политику;

Польша и Румыния, чьи аэродромы будут нужны для западных самолетов, которые передадут Украине;

Финляндия, которая не забыла три войны с Россией;

страны Балтии, которым нечего терять, и они могут стать первыми жертвами российской агрессии;

Великобритания, что подтвердили министры обороны этой страны и Франции, анонсировав создание "новой Антанты".

Путин очень уязвим

"Сейчас глава Кремля очень уязвим, благодаря тому, что Украина совершила два военных чуда, которые в будущем будут изучаться в военных академиях", – отметил Пионтковский.

Во-первых, накануне полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, ЦРУ прогнозировало, что Киев россияне "возьмут за 3 дня", и Владимиру Зеленскому предложили уехать из страны. Однако он решил остаться, и именно тогда он стал настоящим президентом – и теперь таким останется.

Во-вторых, победа Украины над российским флотом в Черном море. Сейчас украинские торговые суда передвигаются в Черном море. Однако в то же время под постоянными российскими ударами находятся Одесская и Херсонская области. Именно поэтому Украине и нужны западные самолеты, которые позволят нейтрализовать вражескую авиацию в этом регионе.

Поддержка Украины со стороны Франции