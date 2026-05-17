Обе выплаты регулирует приказ Министерства обороны Украины от 5 февраля 2018 года № 45.

Кто может получить денежную помощь?

Право на подъемную помощь имеют военнослужащие, которые проходят службу по контракту, кадровую военную службу или службу по призыву лиц офицерского состава.

В то же время такая выплата не предусмотрена для мобилизованных военных и лиц, которые проходят базовую военную службу.

Помощь можно получить в следующих случаях:

назначение на новую военную должность;

зачисление на обучение в военное учебное заведение сроком шесть месяцев и более без сохранения должности по предыдущему месту службы;

передислокация воинской части или подразделения;

возвращение из командировки в государственные органы, предприятий или учебных заведений с назначением на должность в другом населенном пункте;

назначение из пункта постоянной дислокации в обособленное подразделение или между подразделениями, дислоцированных в разных населенных пунктах;

переход из других военных формирований в ВСУ с назначением на должность в другом населенном пункте;

возвращение после службы или обучения за рубежом с назначением в часть, дислоцированную в другом населенном пункте.

В то же время подъемную помощь не выплачивают военным, которых направляют на обучение продолжительностью до шести месяцев или если за ними сохраняется предыдущая должность. Также выплата не предусмотрена после завершения учебного заведения, если военнослужащий получает назначение в том же населенном пункте, где учился, а члены его семьи проживали вместе с ним во время обучения.

Важно! Размер подъемной помощи зависит от денежного обеспечения военного на новом месте службы. Сам военнослужащий получает сумму в размере одного месячного обеспечения, а на каждого члена семьи, который переехал вместе с ним, дополнительно выплачивают 50% этой суммы.

Кроме этого, военным начисляют суточные за каждый день пребывания в дороге. Выплаты осуществляют на основании проездных документов, при этом день выбытия и день прибытия учитывают как двое суток. Если документов нет, компенсацию предусматривают только за одни сутки переезда.

Стоит отметить, что подъемную помощь и сопутствующие выплаты можно получить не более чем за два переезда в течение одного календарного года.

Компенсацию начисляют на членов семьи военнослужащего, только если они внесены в его личное дело на момент переезда. Речь идет о муже или жене – при условии, что брак был официально зарегистрирован до прибытия на новое место службы, несовершеннолетних детей, усыновленных детей, а также детей с инвалидностью независимо от возраста.

Кроме того, выплаты могут начисляться на нетрудоспособных родителей или усыновителей военнослужащего или его мужа или жены – если они достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность.

Повысят ли заплаты военным?

Напомним, 1 мая Владимир Зеленский объявил о новом этапе армейской реформы. В планах, в частности, повысить минимальную зарплату военным в тылу с 20 до 30 тысяч.

Также примерно вдвое может вырасти заработная плата командирам разных уровней.

Кроме этого, гораздо больше будут платить тем, кто подпишет "боевые" контракты. В частности, есть предложение ввести систему вознаграждений за риск "10/20/40" – их будут начислять бойцам на основании приказов командиров воинских частей.

Как сообщали СМИ, ссылаясь на источники в правительстве и парламенте, на соответствующую инициативу необходимо выделить не менее 60 миллиардов гривен до конца 2026 года.