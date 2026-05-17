Обидві виплати регулює наказ Міністерства оборони України від 5 лютого 2018 року № 45.

Хто може отримати грошову допомогу?

Право на підйомну допомогу мають військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, кадрову військову службу або службу за призовом осіб офіцерського складу.

Водночас така виплата не передбачена для мобілізованих військових та осіб, які проходять базову військову службу.

Допомогу можна отримати в таких випадках:

призначення на нову військову посаду;

зарахування на навчання до військового навчального закладу терміном шість місяців і більше без збереження посади за попереднім місцем служби;

передислокація військової частини або підрозділу;

повернення з відрядження до державних органів, підприємств або закладів освіти із призначенням на посаду в іншому населеному пункті;

призначення з пункту постійної дислокації до відокремленого підрозділу або між підрозділами, що дислоковані в різних населених пунктах;

перехід із інших військових формувань до ЗСУ з призначенням на посаду в іншому населеному пункті;

повернення після служби або навчання за кордоном з призначенням у частину, що дислокована в іншому населеному пункті.

Водночас підйомну допомогу не виплачують військовим, яких направляють на навчання тривалістю до шести місяців або якщо за ними зберігається попередня посада. Також виплата не передбачена після завершення навчального закладу, якщо військовослужбовець отримує призначення в тому ж населеному пункті, де навчався, а члени його сім'ї проживали разом із ним під час навчання.

Важливо! Розмір підйомної допомоги залежить від грошового забезпечення військового на новому місці служби. Сам військовослужбовець отримує суму в розмірі одного місячного забезпечення, а на кожного члена сім'ї, який переїхав разом із ним, додатково виплачують 50% цієї суми.

Окрім цього, військовим нараховують добові за кожен день перебування в дорозі. Виплати здійснюють на підставі проїзних документів, при цьому день вибуття та день прибуття враховують як дві доби. Якщо документів немає, компенсацію передбачають лише за одну добу переїзду.

Варто зазначити, що підйомну допомогу та супутні виплати можна отримати не більше ніж за два переїзди протягом одного календарного року.

Компенсацію нараховують на членів сім'ї військовослужбовця, тільки якщо вони внесені до його особової справи на момент переїзду. Йдеться про чоловіка або дружину – за умови, що шлюб був офіційно зареєстрований до прибуття на нове місце служби, неповнолітніх дітей, усиновлених дітей, а також дітей з інвалідністю незалежно від віку.

Крім того, виплати можуть нараховуватися на непрацездатних батьків чи усиновителів військовослужбовця або його чоловіка чи дружини – якщо вони досягли пенсійного віку або мають інвалідність.

Чи підвищать заплати військовим?

Нагадаємо, 1 травня Володимир Зеленський оголосив про новий етап армійської реформи. У планах, зокрема, підвищити мінімальну зарплату військовим у тилу з 20 до 30 тисяч.

Також приблизно вдвічі може зрости заробітна плата командирам різних рівнів.

Окрім цього, набагато більше платитимуть тим, хто підпише "бойові" контракти. Зокрема, є пропозиція запровадити систему винагород за ризик "10/20/40" – їх нараховуватимуть бійцям на підставі наказів командирів військових частин.

Як повідомляли ЗМІ, посилаючись на джерела в уряді та парламенті, на відповідну ініціативу необхідно виділити щонайменше 60 мільярдів гривень до кінця 2026.